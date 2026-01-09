美國飲食指南「大轉彎」挺紅肉、全脂乳 衛福部：台灣飲食指引 第2季公布

美國近日發布最新飲食指南，其中吃紅肉、喝全脂牛奶與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國7日發布最新「2025-2030年美國飲食指南(Dietary Guidelines for Americans」，以全新「倒金字塔」取代原來飲食建議，其中吃紅肉、喝全脂牛奶與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變，對此衛福部長石崇良今(9日)受訪時表示，隨著營養科學進展，國際飲食建議會不斷調整，台灣也會參考最新國際證據修訂國內「每日飲食指南」，原訂今(2026)年第一季發布新版本，考量美國新指南與新研究陸續出爐，將重新納入專家討論，預計延至第二季發佈。

美國新版飲食指南顛覆過往飲食排序，將肉類、乳製品、健康脂肪與蔬菜水果並列在同一層，比以往更強調蛋白質，全穀類則被放在最底層，新指南也嚴格限制糖分與加工食品攝取，其中對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡引發熱議。

石崇良指出，近年營養研究快速累積，許多過去被視為「不健康」的食材，已被證實在適量情況下其實是良好營養來源。他以雞蛋為例，過去常被認為蛋黃膽固醇高、不宜多吃，但現在愈來愈多證據顯示，全蛋本身就是很好的營養來源，不必刻意去除蛋黃。

同樣的情況也出現在乳製品上。石崇良說，過去多半建議飲用脫脂牛奶，如今研究顯示，全脂牛奶在適量攝取下同樣具有營養價值，重點不是偏廢，而是要適量，他強調，飲食指南的精神是提供更貼近科學證據、也更符合實際生活的建議。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華認為，美國新版飲食指南是給美國人的建議，台灣應依本身國情調整。她也直言，美版指南一方面呼籲避免高度加工食品與添加糖，一方面卻又提倡紅肉與全脂乳製品，「前後矛盾」，與多數學術研究結果不符，例如提倡紅肉卻又建議飽和脂肪低於10%，「根本左手打右手」，大量研究顯示，紅肉與加工肉品攝取過多都會增加大腸癌風險。

不過黃翠華也肯定美版指南有值得借鏡之處，例如將蛋白質建議量提高至每公斤體重1.2至1.6公克，更貼近實際飲食狀況，並嚴格限制超加工食品與添加糖，許多超加工食品成分複雜，與慢性發炎風險有關，營養師公會也正倡議未來朝「紅綠燈」標示，讓民眾一眼看懂。

