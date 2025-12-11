美國首度在委內瑞拉外海扣押油輪！油價應聲上漲

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間10日表示，美國已在委內瑞拉外海扣押1艘受制裁的油輪。圖非當事油輪。（示意圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間10日表示，美國已在委內瑞拉外海扣押1艘受制裁的油輪，此舉推高了油價，也使華府與卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）之間的緊張局勢急遽升級。

據《路透社》報導，川普表示：「我們剛剛在委內瑞拉外海扣押了1艘油輪，1艘大型油輪，非常大，實際上是有史以來最大的1艘，還有其他事情正在發生。」

當被問到這批原油將會如何處理時，川普回答：「我猜我們會把它留著。」今年，川普政府不斷施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），要求其下台。

川普多次提出美國可能對委內瑞拉進行軍事干預。這是他在下令於該地區進行大規模軍事集結後，美國首次公開針對其油輪採取行動。

自9月初以來，川普政府在加勒比海與太平洋對涉嫌販毒的船隻進行超過20次打擊，造成80多人死亡。專家表示，這些攻擊可能違法，因為外界幾乎未看到證據能證明那些船隻載有毒品，或證明有必要擊沉它們，而不是攔截、扣押貨物並審問船上人員。

本月稍早有報導指出，負責指揮這些行動的將領曾下令2次攻擊，導致剩下的2名倖存者身亡，使外界對此愈加擔憂。路透社／益普索（Reuters/Ipsos）10日公布的民調也顯示，多數美國人反對這些致命打擊行動，包括約1/5支持川普的共和黨選民。

值得關注的是，川普政府在上週發布的新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）文件中表示，其政府的外交政策重點將是重新確立在西半球的主導地位。

川普的政治盟友、美國司法部長邦迪（Pam Bondi）也在X上發文稱，FBI、國土安全部與海岸防衛隊在美軍的支援下，對1艘運送委內瑞拉與伊朗受制裁原油的油輪執行了扣押令。邦迪還發布了1段45秒的影片，畫面顯示2架直升機靠近1艘船隻，隨後身穿迷彩的武裝人員自空中垂降登船。

川普政府官員並未公布該船名。英國海事風險管理公司「Vanguard」表示，被扣押的船隻被認為是「史基柏號」（Skipper），10日清晨在委內瑞拉外海遭到攔截。美國先前因其以「阿迪薩號」（Adisa）之名參與伊朗原油貿易而對其實施制裁。

根據專門追蹤全球原油和化學品船隻運輸的獨立研究機構「TankerTrackers.com」分析的衛星資訊，以及委內瑞拉石油公司（PDVSA）內部的航運數據，「史基柏號」於12月4日至5日期間離開委內瑞拉主要石油出口港荷西（Puerto José），當時船上載有約110萬桶委內瑞拉Merey重質原油。

扣押事件曝光後，油價上漲。布倫特原油期貨在盤中一度下跌，但最終上漲27美分、或0.4%，收在每桶62.21美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨也上漲21美分、同為0.4%，收在每桶58.46美元。

委內瑞拉上月出口超過每日90萬桶原油，為今年第3高的單月水準。當時PDVSA加大進口石腦油，以稀釋其特重油產出。儘管華府加大對馬杜洛施壓，但此前從未干預石油貨物的流通。由於受到來自俄羅斯與伊朗的制裁原油競爭加劇，委內瑞拉被迫以更低價格向其主要買家中國出售原油。

商品分析公司「Commodity Context」分析師強斯頓（Rory Johnston）表示，「這只是另1個讓即期供應吃緊的地緣政治／制裁逆風。扣押這艘油輪確實讓短期供應擔憂升溫，但也不會立刻從根本上改變情勢，因為這些原油本來就還會在海上漂一段時間。」

與PDVSA合作的跨國能源公司「雪佛龍」（Chevron）表示，其在委內瑞拉的營運正常且未受影響。該公司負責所有出口至美國的委內瑞拉原油，上月輸美原油量從10月的12.8萬桶／日上升至約15萬桶／日。

此前，馬杜洛曾指控美國的軍事集結旨在推翻他的政府，並奪取OPEC成員國委內瑞拉的龐大石油儲備。值得注意的是，雖然馬杜羅10日在紀念1場軍事戰役的遊行中發表談話，但未提及油輪遭扣一事。

