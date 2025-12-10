美國首次批評中國雷達照射事件 稱對日承諾堅定不移

美國9日首次批評中國戰機上週雷達照射日本軍機的行為。日本稱中國此舉是危險行為。

根據日本防衛省資料，6日下午4時32分至35分之間，中國航母遼寧號起飛的殲-15戰機(J-15)於沖繩本島東南方的公海上空，對日本航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

在下午6時37分至7時8分之間，另一架日本F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。

這2起事件是中國與日本軍方近年來發生的最嚴重爭端，也是這兩個東亞大國緊張局勢的最新升級。

美國國務院發言人表示：「中國的舉動不利於區域和平穩定。」，「美日同盟比過去任何時候都更加強大與團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，我們對此這起事件和其他議題保持密切聯繫。」