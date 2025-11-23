美國首見H5N5傳人死亡 疾管署維持「1級注意」

美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感並死亡的個案！美國華盛頓一名長者在本月初出現高燒、意識不清及呼吸困難等症狀，檢驗確認感染H5N5病毒，最後不幸病逝。當地衛生單位推測，感染源可能與接觸家禽或野鳥有關。即使我國疾管署評估，目前H5N5人傳人風險仍偏低，但對華盛頓的旅遊建議仍維持在「一級注意」。

長者併高燒、意識不清、呼吸困難 家中禽鳥也死

天氣轉冷，正值候鳥遷徙季節，但美國華盛頓卻爆發全球首例人類感染H5N5病毒並死亡的個案，一名高齡老先生本身有多種慢性疾病，11月初出現高燒、意識不清及呼吸困難等症狀，一開始先在當地醫療機構治療，但病情始終未見好轉。直到轉院至西雅圖的大醫院，檢測才確認感染H5N5禽流感病毒，最終於21日不幸病逝。

美國出現全球首例人類感染H5N5奪命。圖／台視新聞製圖

禽流感無「人傳人」跡象 專家：如有新案例需警覺

經過抽樣檢測，衛生單位發現，這名死亡個案家中飼養禽鳥的環境中，也檢出禽流感病毒，推測感染源很可能與接觸家禽或野鳥有關。不過，相關的密切接觸者均沒有症狀，目前尚未發現有人傳人的跡象。

隨著全球首宗感染個案出現，專家黃高彬指出，死者家中有飼養禽鳥類，且有兩隻禽鳥在幾個禮拜前死亡，因此不排除家中禽鳥類可能帶有病毒，且已存在一段時間，不可預測的是，這意味著禽鳥可能已經將病毒傳染給人類。黃高彬推測，這也可能表示病毒已慢慢開始適應人類的細胞，若後續出現新的案例，則需要特別注意。

首例染H5N5死亡個案。圖／台視新聞製圖

禽流感傳人風險仍低 疾管署：國內尚無新個案

目前重點鎖定在「禽傳人」，但疾管署仍會密切監控，以防真正在人群中爆發。疾管署發言人曾淑慧表示，「評估目前對一般民眾仍然是屬於低度，我們目前旅遊疫情警示，還是維持第一等級。」

