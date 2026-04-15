美國馬鈴薯發芽腐爛可進口？石崇良：斷章取義

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）衛生福利部長石崇良今天表示，「美國馬鈴薯發芽或腐爛也可進口」說法是斷章取義，輸入前應符合檢疫證明、施用發芽抑制劑，加上邊境、加工場所等把關，並非未經篩選就能進口。

石崇良今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就美國貿易代表署（USTR）發布2026年「貿易障礙報告」（NTE）等議題進行專題報告並備詢。

有關開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛、發霉）進口一事，石崇良會前接受媒體聯訪時直言，「發芽或腐爛也可進口」的說法，「有點斷章取義」，該段文字只是相關規範中的敘述，並非進口的前提條件。

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他解釋，制度從源頭就開始把關，所有加工用馬鈴薯在輸入台灣前，皆須符合檢疫證明，且要施用發芽抑制劑，達到一定檢疫標準後，才可進入台灣，並非未經篩選就能進口。

「即使產品進入台灣，在海關仍會進行檢查。」石崇良指出，若在運送過程中，出現部分發芽或腐爛情形，也不是直接進入市場，而是先做特殊處置，例如先封存，再送到加工場所進行剔除，不符合規定的部分不會被使用。

此外，石崇良強調，若整批品質問題嚴重，仍會整批退回，並不是全面放行；只有在「部分」出現問題的狀況下，才會採取局部剔除方式處理。

農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華在會中答詢時表示，相關制度並非全面放寬，而是在既有架構下回應國際貿易要求，同時透過前端檢疫、過程查驗與後端處理，維持安全與風險控管。

杜麗華說，面對美方貿易談判中的要求，我方依據國際規範及風險評估，調整檢疫條件，並非單純放寬限制。

杜麗華表示，已公告的檢疫條件，仍維持對8種病蟲害的管理強度；並新增要求美方在出口前，強化發芽抑制劑施用程序，同時確認無發芽、無土壤，且檢疫證明須註明僅供加工用途；進口後若發現有腐爛、發霉或發芽情形，須在安全防護下，直接送至加工廠進行選別。（編輯：吳素柔）1150415