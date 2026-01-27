美國駐中大使：美中波音飛機協議取得重大進展

（中央社台北27日電）英文南華早報報導，美國駐中大使龐德偉今天在香港一場閉門會議透露，美國總統川普4月訪中前，美中貿易談判代表已就採購波音飛機等一系列協議取得重大進展。他說，去年10月川習會後，美中關係的風險已得到有效控制，川習今年將多次會晤。

龐德偉（David Perdue）就任後首次訪問香港，27日在高盛亞太全球宏觀經濟會議向商界領袖發表閉門演講，主題是「多極世界中的美中關係」。

龐德偉會後在X平台帳號發文表示，川普總統對美中關係的願景很明確：建立一個既能保護美國利益又能確保公平互惠貿易的穩定關係。他很榮幸有機會在會議上與商界人士分享這個願景。

英文南華早報晚間報導引述3名不願透露姓名的與會人士稱，龐德偉在演講中表示，自從川普10月底在韓國釜山與中國國家主席習近平會晤以來，美中關係風險已得到有效控制，雙邊關係在多個方面均有所改善。

一名與會者說：「龐德偉大使稱這是兩國元首外交的顯著成就」。

另一名與會者說，龐德偉似乎對今年的美中關係持樂觀態度，因為他還提到川普和習近平今年將多次會晤。這對出席活動的商界和金融界領袖來說是一種安慰和鼓舞。世界正面臨地緣政治風險的急劇上升，「我們迫切需要美中關係的穩定」。

消息人士透露，龐德偉表示，在川普預計4月訪中之前，美中貿易談判代表已就一系列協議取得重大進展，其中包括一項涉及波音公司的交易。

外媒此前報導，波音正在與中國買家洽談出售多達500架飛機。

消息人士稱，龐德偉證實雙方已完成釜山峰會達成的大部分協議，並對目前的美中貿易休戰表示樂觀，他特別指出在芬太尼前體化學物和大豆採購方面取得的進展。

兩名出席人士稱，龐德偉還表示他與川普保持著「定期通話」，並稱美國總統非常關心美中關係。

現年75歲的龐德偉於2015年至2021年擔任喬治亞州共和黨參議員，是川普的長期支持者和親密的政治盟友。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150127