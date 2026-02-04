美國駐古巴使館示警 要為「重大混亂」做準備

美國駐古巴大使館3日警告在這個國家的美國人，表示受到政府支持的反美抗議活動激增，而且有些美國公民在抵達古巴時被拒絕入境。

大使館並表示，在古巴的美國公民應該為停電和燃料短缺的「嚴重混亂」做準備。

華盛頓最近數週來採取行動阻止一切石油運抵古巴，包括來自古巴盟友委內瑞拉的石油，推升了食物與運輸價格，並引發嚴重的燃料短缺與數小時的斷電。

美國大使館的網站指出，「請採取預防措施，儲存燃料、水、食物並為手機充電，並且為出現嚴重混亂做好準備」。網站中也提到，古巴國家電網日益不穩，長時間停電已是日常。

美國大使館並通知在古巴的美國公民或計劃前往古巴的美國公民，已有美國公民在抵達時被拒絕入境、以及古巴政權支持的針對美國的抗議活動激增，包括反美言論在內。

美軍上個月發動致命突襲逮捕委內瑞拉領袖馬杜洛(Nicolas Maduro)，讓美國總統川普(Donald Trump)有了底氣，除了放話要對古巴採取行動，也向哈瓦那領導階層施壓。

聯合國人權官員表示，美國捉捕馬杜洛的突襲行動違反了國際法，而人權專家則認為，川普把重點放在剝削委內瑞拉石油，令人想起帝國主義行徑。

川普曾說「古巴即將倒台」，表示一度是古巴最主要供應者的委內瑞拉，最近並未運送石油或提供資金給古巴。川普也威脅要對任何供應石油給古巴的國家課徵關稅。(編輯：許嘉芫)