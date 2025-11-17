美國駐日大使諷中方「沒訓練的狗」 謝長廷：狗被冒犯到

日本首相高市早苗「台灣有事」言論風波持續延燒。（圖／美聯社）





美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台嘲諷中國駐大阪總領事薛劍，表示「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，引發外界關注。對此，我國前駐日代表謝長廷表示，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗。

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，中國駐大阪總領事薛劍甚至公開發表「斬首」暴言，引發日本與國際社會強烈譴責。

美國駐日大使葛拉斯在社群平台中表示，薛劍不理性言行，鞏固了美日聯盟，還說「就像是聖誕節來了」嘲諷薛劍發言，過去也曾直言薛劍是「一隻沒有訓練好的狗」，而非「戰狼」。

台灣駐日代表謝長廷表示，葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。而葛拉斯卻在幾個月前就點出薛劍是「更像是一隻沒有訓練好的狗」，他覺得這樣的形容十分貼切。謝長廷在文末幽默表示：「愛狗人士也許會認為是冒犯了狗」。

