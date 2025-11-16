美國駐海地大使館驚傳遇襲！黑幫囂張開火 美陸戰隊駁火反擊

美國海軍陸戰隊發言人15日證實，一群疑似海地黑幫成員，向在該國首都太子港保護美國大使館的美軍人員開火，顯示海地安全局勢緊繃。

海地局勢至今混亂。（示意圖／unsplash）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國海軍陸戰隊發言人基南（Steven J. Keenan）證實，這起槍擊事件發生於13日，他表示，陸戰隊當時回擊，但「沒有任何美軍在攻擊中受傷」。至於海地警方尚未就這起事件做出回應。

報導表示，目前黑幫控制海地首都太子港約9成地區，他們利用重型武器向企業勒索並爭奪地盤。報導指出，儘管海地局勢持續惡化，美國仍維持大使館運作，但美國國務院近年已多次發布警告，呼籲美國民眾不要前往當地，理由包括綁架風險、犯罪、恐怖活動及內部動亂。

根據聯合國資料，近年來黑幫暴力已迫使超過130萬名海地居民流離失所。報導表示，海地局勢自2021年總統摩依士（Jovenel Moise）遭傭兵刺殺後，急遽惡化，政壇遲遲無法填補權力真空，迄今也未舉行任何選舉改選總統。

聯合國安理會曾於今年9月表決通過成立一支約5千5百人的「打擊黑幫行動部隊」，將部署到海地對抗當地武裝程度極高的犯罪組織。

