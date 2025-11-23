美國駕駛「硬闖平交道」汽車遭火車撞成廢鐵 姪子慘死

美國近日發生一起駭人的交通事故，一名男子硬闖平交道遭火車撞上，整台車被撞成廢鐵，車上5歲的姪子更傷重不治。（示意圖／Unsplash）





美國近日發生一起駭人的交通事故，一名男子硬闖平交道遭火車撞上，整台車被撞成廢鐵，車上5歲的姪子更傷重不治。

根據《The Mirror》報導，美國德州一名24歲男子理奧哈斯（Fabian Riojas）於當地時間11月19日開車載著5歲姪子馬丁內斯（Emilio Martinez）出門，行經一處平交道時，理奧哈斯明明看見路障已降下，卻仍試圖繞過，想搶在火車駛來前通過。

然而，理奧哈斯錯估火車的速度，直接遭火車高速撞上，整台車噴飛約274公尺遠，車身更因因強大的撞擊力嚴重凹陷，整輛車被撞成「C字型」。

廣告 廣告

警消獲報到場後，趕忙將理奧哈斯和馬丁內斯送醫，經救治理奧哈斯成功存活，但馬丁內斯卻因傷勢過重宣告不治，理奧哈斯因此被依過失殺人罪起訴。

對此，馬丁內斯的父親悲痛地說「言語無法表達我對他的思念之情，這消息太突然了」，但對於自己兄弟犯下的過錯，他選擇原諒「我最不希望的就是人們認為我弟弟是個怪物，我可以保證理奧哈斯十分疼愛他的姪子，我知道如果他有機會，他一定選擇代替馬丁內斯死去」，並請求法院撤銷控訴「如果我都能原諒他，我希望其他人也能原諒他」。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

土耳其少年被同事霸凌 遭「軟管插直腸」灌高壓慘死

出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課

61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判

