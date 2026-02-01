美國驅逐有ICE 德國怎麼驅逐？

（德國之聲中文網）德國沒有類似於美國移民與海關執法局（ICE）的機構。不過，如果依照極右的德國選項黨（AfD）巴伐利亞分部的意願，德國也該成立一個ICE。

顯然，以反移民為選戰主題的德國選項黨直接受到了美國ICE 行動的啟發。根據德國《日報》（taz）本周獲得的一份內部文件，該黨提議在巴伐利亞州警察系統中建立一個名為“庇護、搜捕與驅逐小組”（Asyl-, Fahndungs- und Abschiebegruppe ，AFA）的新機構。

廣告 廣告

但這一舉措的效果如何則是另一回事。在過去的 10 年裡，德國政府引入了一系列改革，旨在簡化程序，驅逐那些被審核為“留德前景不佳”的移民。最近，隨著總理梅爾茨及其前任肖爾茨試圖移除驅逐流程中的法律障礙，這一努力得到進一步加強。

根據德國內政部的數據，2025 年 1 月至 11 月期間共執行了 2萬1311 次驅逐，比去年同期增加了 16%。（2023 年至 2024 年期間，驅逐人數也增加了 22%）。除此之外，2025 年還有超過 3萬 人在收到“離境證明”（Grenzübertrittsbescheinigung，即告知其必須在特定日期前離開德國的通知）後主動離境，完成了“自主驅逐”。

誰會被驅逐出境？

通常情況下，任何沒有居留許可的移民、或申請被駁回的尋求庇護者，都必須在截止日期前（通常為一個月）離開德國。如果他們不離開，就可能被驅逐。

但也有例外：如果存在驅逐障礙，部分人會被授予“容忍”身份（Duldung），例如：

身份不明

與另一名持有容忍身份的人有家庭紐帶關系

人道主義或醫療原因

如果他們已經在德國找到了工作

目前在德國約有 18萬 人持有“容忍”身份。執行驅逐的決定由當地移民局做出，他們會檢查是否存在任何法律障礙。如果沒有發現障礙，就會確定驅逐日期（該日期不會提前告知被驅逐者）。如果當事人此前曾嘗試逃避驅逐，或者當局認為其有潛逃風險，州政府可以下令將其監禁，直至驅逐之日。

哥廷根大學研究員叔拉德（Svenja Schurade） 參與了一項考察遣返與重新接納政策後果的歐洲項目，她表示，“驅逐就其本質而言是一個非常官僚且繁瑣的過程。這在一定程度上是因為驅逐是在國際外交層面進行談判的：接收國會在什麼條件下接收其公民？這需要特定的證據和外交關系。此外還有相對繁瑣的組織過程。”



驅逐是如何執行的？

雖然執行驅逐的決定由各州移民局做出，但實際的驅逐行動由聯邦警察執行。在某些情況下，政府會包下飛往特定國家的整架專機進行“集體驅逐”，警方會組織拘留行動以確保飛機坐滿。2024 年，在 2萬多次驅逐行動中，約有 7300 次是使用包機強制執行的。這對國家來說代價高昂：僅包機一項就可能花費數萬歐元，而且還必須安排數名聯邦警察隨機護送被驅逐者。

在許多情況下，潛在的被驅逐者首先被傳喚到移民局報到，在那裡會有一名聯邦警察等待告知他們將被驅逐。隨後，他們會在陪同下回家收拾衣服和行李，然後直接送往機場。然而，在某些情況下，警察會在凌晨出現在被驅逐者的家中並實施逮捕。與美國的 ICE 不同，他們不戴面具，但穿著制服，而且必須隨身攜帶工作證件，並在被詢問時提供姓名。

有許多當事人講述了這種驅逐行動帶來的巨大壓力。一位不願透露姓名的德國移民安置點前負責人告訴 DW，曾有警察在凌晨 5:00 出現，直接將一名殘疾男子帶往機場，留下他同樣殘疾的妻子失去照顧。官方規定，被驅逐者在被驅逐前被允許撥打電話，在某些情況下，律師能夠在最後一刻介入以阻止驅逐，但也有報道稱有人的手機被沒收。

驅逐是如何加速的？

德國政府在過去 10 年裡采取了多項措施來加速驅逐。這些措施包括：

2015年：修改法律，增加了驅逐前可以拘留被驅逐者的更多理由。

2016年：縮小了驅逐的醫療豁免範圍，僅患有慢性病或危及生命疾病的人員可獲豁免。

2019年：修改法律，允許對被認為有潛逃風險的人進行預警性監禁，並擴大了判定潛逃風險的條件清單。此外，洩露驅逐行動計劃被定為刑事犯罪。

2022年：修改法律，允許將歸類為危險分子的尋求庇護者預警性監禁長達六個月。

2024年：賦予警察搜查被驅逐者住所內其他房間的權力。

但哥廷根大學的舒拉德表示，這些措施並不一定能加快驅逐速度。“我們的研究表明，這些措施不一定讓驅逐變得更有效率，”她說。“它們真正的後果是導致了更多的社會排斥，並讓人們陷入更加不穩定的處境。”



DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Ben Knight