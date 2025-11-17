美國驚傳嬰兒肉毒桿菌中毒！疑是奶粉惹禍 緊急召回

美國傳出嬰兒肉毒桿菌中毒，疑似和嬰兒奶粉有關。（示意圖／翻攝自PEXELS）





美國多州傳出23起嬰兒肉毒桿菌中毒案例，疑似和嬰兒奶粉ByHeart有關，品牌緊急召回該款嬰兒奶粉，食品藥物管理局（FDA）也發布公告提醒家長勿再使用，並積極調查此事。

綜合《WLKY》報導及美國食品藥物管理局資料，目前當局正在調查一起與ByHeart嬰兒配方奶粉相關的嬰兒肉毒桿菌中毒疫情，目前全美共有13個州、23名嬰兒疑似或確診因食用不同批次的ByHeart全營養嬰兒配方奶粉（Whole Nutrition Infant Formula），而導致肉毒桿菌中毒。所幸這些嬰兒被送醫治療後，並無傳出死亡病例。

根據流行病學和實驗室數據顯示，ByHeart全營養嬰兒配方奶粉可能受到肉毒桿菌污染，進而導致嬰兒出現中毒相關症狀。由於嬰兒吞食了肉毒桿菌孢子，這些孢子在腸道內生長並產生毒素而引起。嬰兒肉毒桿菌中毒初期症狀通常是便秘、餵食困難、哭聲微弱且異常以及無法穩定抬頭。如果未即時送醫治療，恐出現呼吸衰竭、全身麻痺等嚴重症狀，後續需長期住院使用呼吸器。

ByHeart全營養嬰兒配方奶粉。（圖／翻攝自美國食品藥物管理局網站）

美國食品藥物管理局提醒，嬰兒肉毒桿菌中毒雖然罕見，但家長仍務必提高警覺，早期症狀包括：

1.嬰兒便秘

2.食慾變差、不太願意喝奶

3.無法穩定抬頭

4.吞嚥困難

5.臉部表情明顯減少

而奶粉品牌ByHeart官方在本月8日先是召回批號251261P2以及251131P2的奶粉，隨後又在11日召回所有全營養嬰兒配方奶粉產品，零售業者也緊急全面下架產品，食品藥物管理局呼籲家長及照顧者們，立即停止使用所有批號或各種規格（罐裝、單份包裝）的ByHeart全營養嬰兒配方奶粉，若嬰兒出現上述症狀，一定要盡快就醫。

雖然ByHeart全營養嬰兒配方奶粉販售通路包含網路和各大零售商，但因該品牌市占率不高，只佔美國奶粉市場約1%，雖然大規模回收，但不會造成美國嬰兒奶粉供應短缺。目前美國當局仍持續追查感染源頭與相關問題，希望盡快釐清事件，避免疫情進一步擴大。

