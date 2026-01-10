美國驚悚盜墓案！ 男子闖墳墓「偷百具遺體」藏家中

美國賓州一名男子住家地下室被搜出有大量人體遺骸與頭骨。（示意圖／翻攝自unsplash）

美國賓州發生一起驚悚的盜墓案件，警方在一名34歲男子格拉赫（Jonathan Gerlach）的住家地下室發現大量人體遺骸，當局懷疑格拉赫涉嫌褻瀆歷史墓園，因此起訴格拉赫數百項罪名，消息曝光後震驚當地社區。

綜合外媒報導，德拉瓦郡檢察官羅斯（Tanner Rouse）指出，格拉赫涉嫌多次闖入費城郊區的摩利亞山公墓，竊取並收藏人體遺骸。警方調查發現，自去年11月起，該公墓至少有26座陵墓與墓穴遭到破壞，多數為年代久遠的地下墓穴。

羅斯表示，日前在調查一連串入室盜竊時，發現格拉赫多次在案發期間出現在墓園附近，警方也目擊他手持撬棍與麻布袋準備上車，袋內竟裝有2名幼童的木乃伊遺骸、3顆頭骨及其他骨頭，當場將其逮捕。

隨後，調查人員搜索格拉赫的住家與儲物空間，在地下室發現超過100顆人類頭骨、長骨、木乃伊化的手腳、2具腐爛軀幹及其他殘肢，部分遺骸甚至被拼湊、懸掛或整齊擺放在架子上，其中一具遺體上甚至連著一個心臟節律器。

羅斯表示，這些遺骸多數可能來自建於1855年的摩利亞山公墓（Mount Moriah），該墓園被認為是美國最大的廢棄墓地，園內估計有約15萬個墓穴，目前當局仍在釐清遺骸的來源與身分。

羅斯坦言「此事件規模之大，也缺乏合理的解釋，我們正在努力查明真相」。根據法院資料顯示，格拉赫被控超過100項虐待屍體與接收贓物罪，另涉及褻瀆歷史墓地、入室盜竊與非法侵入等多項罪名，保釋金為100萬美元（約新台幣3100萬元），目前格拉赫正在被羈押中，尚未委任律師。

格拉赫被控數百項罪名。（圖／翻攝自X／@people）

