「美國高端豬肉」四大品牌進軍台灣 用血統、養成與檢驗展現頂級精緻風味口感

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】近年，美國肉品產業在品種選育、飼養管理與檢驗制度上持續升級，一批鎖定高端市場的美國品牌豬肉，正由台灣進口商引進，希望用可被驗證的安全與可感受的美味，翻轉過去對美豬的刻板印象。

圖/左上-潘瑋翔主廚示範-檸香松阪， Heritage Berkshire純盤克夏黑豚(進口商-大山洋行) 、右上-黑金酥皮戰斧- – Chairman’s Reserve首席珍藏(美國頂級食品供應商Tyson Foods) 、左下-香料脆烤豬膝， Snake River Farms SRF極黑豚(進口商-美福貿易) 、右下-千層酥炸梅花肉排， Salmon Creek Farms純淨豬(進口商-佩森肉舖)。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

這波進軍台灣的高端豬肉，代表品牌包括：強調科學分級與嫩度的 Chairman’s Reserve 首席珍藏、主打 100% 盤克夏品種的 Heritage Berkshire純盤克夏黑豚、由哈特人(Hutterite)飼養的 Salmon Creek Farms純淨豬，以及擁有紅肉級風味的Snake River Farms (SRF)極黑豚。四個品牌各有個性，卻有共同底線：血統清楚、飼養透明、檢驗說得明白。

美國頂級食品供應商Tyson Foods – Chairman’s Reserve首席珍藏

Chairman’s Reserve 來自美國食品大廠 Tyson 旗下，以「穩定好吃」作為核心訴求。品牌依照美國豬肉品質標準（Pork Quality Standards），更進一步設定肉色與油花的門檻：只有肉色達到 4–5 級、油花落在 3–5 級的豬肉，才有資格掛上 Chairman’s Reserve 的標章。配合內部嫩度測試與「美國大廚協會Master Chef Institute」五星認證，讓餐廳與消費者在選購時，不再只憑感覺，而是有明確標準可依。

廣告 廣告

大山洋行- Heritage Berkshire 100% 純種盤克夏「豬肉界的和牛」

如果說 Chairman’s Reserve 代表的是「科學分級」，大山洋行所進口的Heritage Berkshire 則把重點放在「血統純度」。品牌長期專注於 100% Berkshire 盤克夏黑豚的純系育種(此品種來自日本鹿兒島)，從種豬管理、飼養、屠宰到包裝都在同一體系下完成。飼料以玉米穀物為主，不使用生長激素與萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)，讓黑豚肉呈現細緻油花與濃郁卻不厚重的豬香，成為燒烤、排餐與中式料理都適用的選擇，因為極高的品質回饋，其品牌創辦人甚至成功反銷回日本，堪稱「豬肉界的和牛」。

佩森肉舖-USA高端品牌Salmon Creek Farms Natural Pork純淨豬

第三個由佩森肉舖引進的品牌 Salmon Creek Farms純淨豬，背後是一群生活在北美平原的哈特人(Hutterite)。這個有四百年歷史的農牧民族自己種穀物、自己養豬，強調土地輪作、減少化學肥料，讓豬吃自己種的大麥、小麥，喝乾淨的洛磯山脈冰原泉水，在低壓環境中慢慢長大。純淨豬通過 USDA 生產流程驗證與 Certified Sustainable 永續驗證，進口台灣前更經過264項 SGS 檢測，萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)、抗生素與重金屬皆「未檢出」，肉質細膩、幾乎沒有腥味，非常適合用最簡單的方式烹調。

美福貿易- Snake River Farms(SRF)極黑豚

來自 Snake River Farms 的 極黑豚，則是曾被《華爾街日報》譽為「不凡的紅肉」切入市場。知名肉品進口商「美福」引進的極黑豚全部採用 100% 純種 Berkshire (盤克夏)黑豬，搭配較長飼養期與不使用促生長激素的飼養方式，讓肉色比一般豬肉更深、風味更濃。高溫煎烤或長時間燉煮後，能呈現甜而多汁、入口幾乎化開的口感，被視為適合用來做戰斧豬排、帶骨前膝等主菜的紅肉級豬肉。

在安全面向上，這些高端美國豬肉品牌共同的前提，是不使用萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)，並且必須通過美國官方檢疫與台灣邊境檢驗。有的進口商更主動追加藥物殘留與重金屬檢測，把檢驗報告公開給通路與餐廳，讓「安心」不再只是口號，而是有文件與數據可以對照。

美國肉類出口協會駐華辦事處於 2025年末舉辦「美國高端品牌豬肉研討會」，與國內業者面對面交流、邀請到「東海大學畜產與生物科技學系榮譽教授 吳勇初」及「料理夢想家 潘瑋翔主廚」共同討論未來美國豬肉在高端餐飲中的新角色。美國肉協於會中指出，對餐飲業者來說，這不只是四個新名字，而是多了四種「有脈絡可被端上桌」的食材選項──有人主打血統與品種，有人強調產地故事與永續理念，也有人以科學數據與國際認證，具體說明嫩度與品質。對一般消費者而言，則等於在超市、專業肉舖或餐廳點餐時，多了四種可以主動指名、風味清晰、實際吃得出差別的高端豬肉選擇。

當台灣餐桌越來越在意食材來源與飲食價值，這四個美國高端豬肉品牌，正試圖用血統、養成與檢驗，讓豬肉從「配角」走向「主角」。下一次翻開菜單或走進肉品櫃前，不妨給這些有名字、有故事的美國豬肉一個機會，讓味蕾，來決定你對美豬的真正評價。

圖說：潘瑋翔主廚在美國高端品牌豬肉研討會中示範如何料理4大美國豬肉品牌。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

#美國高端豬肉,盤克夏黑豚,美國肉類出口協會,無萊克多巴胺,Chairman’s Reserve

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款