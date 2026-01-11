美國鳳凰城市長率少棒隊造訪 與台南聯隊交流

（中央社記者楊思瑞台南11日電）美國鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）今天帶領鳳凰城地區少棒球隊與台南市少棒聯隊進行交流賽，希望有更多台南市民前往鳳凰城參訪，台南市政府盼透過深耕棒球推動國際交流。

蓋雷哥帶領鳳凰城阿卡迪亞社區少棒隊（Phoenix Arcadia U12），參與今天在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦的交流友誼賽，與台南市少棒聯隊透過比賽與場上互動，促進技術交流，協助選手累積實戰經驗、精進球技，展現市府深耕棒球與推動國際交流決心。

台南市少棒聯隊特別準備茄芷袋、鑰匙圈、鳳梨酥、媽祖賜芙小泡芙及鄭成功洋芋片等具台南在地特色的伴手禮致贈美國隊，盼讓訪賓在運動交流之餘，進一步認識台南文化。

台南市副市長葉澤山致詞時表示，台南是熱愛棒球城市，亞太國際棒球訓練中心自前任市長賴清德任內規劃，現任市長黃偉哲任內完成6座球場整建，至今已舉辦多場國內外賽事，提供選手展現實力舞台，歡迎鳳凰城代表隊造訪台南，期盼透過棒球深化交流、建立友好情誼。

蓋雷哥表示，台美雙方多年來在軍事訓練、產業交流等領域保持良好互動，今日友誼賽更象徵雙城情誼延續，此行感謝台南市熱情款待，並誠摯邀請台南市民前往鳳凰城交流訪問。（編輯：李淑華）1150111