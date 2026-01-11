美國鳳凰城市長率隊訪南市 開啟兩市棒球交流





美國亞利桑那州-鳳凰城(City of Phoenix)蓋蕾歌市長(Kate Gallego) 11日率領市議員歐布萊恩(Ann O’Brien)以及該市經濟發展及觀光相關單位首長拜會南市府，除與黃偉哲市長進行會談，並前往亞太棒球訓練中心為該市U12棒球隊小選手與臺南球隊的友誼賽加油打氣。

黃偉哲表示，臺南素有「鳳凰城」美名，因每年七月鳳凰樹花開，滿城鳳凰花海美景而得名。很榮幸這次能夠迎來美國的鳳凰城市長，感到格外親切與有緣。臺南與鳳凰城還有另外一個共同點就是都有台積電，希望臺南半導體供應商也可前往鳳凰城投資，兩市在高科技的層面也可進行更多深度的交流。

廣告 廣告

在棒球交流方面，黃市長感謝之前臺南小選手前往鳳凰城時受到熱忱接待，也已提醒臺南小選手要把握機會跟鳳凰城的選手切磋學習，非常歡迎以棒球交流打開兩市的友好情誼開端。

蓋蕾歌市長表示，這次首度來訪臺南，來到氣候、人口、產業與鳳凰城高度相似的臺南，備感親切。本次來訪將與台灣的半導體機構簽署合作備忘錄，訪團也將出席臺北直飛鳳凰城的航線開航典禮。

蓋蕾歌市長分享，她九歲兒子也在鳳凰城Arcadia少棒隊中，雖然這次沒能一起前來，但對於兩市開啟此次棒球交流感到非常開心，也期待鳳凰城的U12小選手能透過交流賽建立友誼，進而認識在地文化。

台南亞太棒球村少棒主球場11日下午，特別舉辦一場鳳凰城的Arcadia少棒球隊與台南市省躬國小聯隊的國際友誼賽，來自鳳凰城的Ｕ12小選手們已於1月10日抵達台南，經過短暫暖身後，即上場與台南在地小選手們一起切磋球技。

鳳凰城為美國亞利桑那州首府及最大的城市，早期經濟以農業為主，主要產業為棉花和柑橘。2020年台積電決定於鳳凰城設廠，並於2024年開始量產。該市目前許多住宅與民生產業因應台積電所帶來的半導體產業鏈而生。此次該市棒球隊順利來臺交流，除鳳凰城市長及團隊的支持外，也得力於包括臺灣同鄉會顏玉屏會長、吳玟瑞委員、高志忠委員、游錫譚副總會長等台僑的鼎力贊助與安排。

更多新聞推薦

● 熱鬧到元宵 雲林斗六燈會「馳光之翼」璀璨登場