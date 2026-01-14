美國鳳凰城市長訪台 深化雙邊前瞻科技合作

政治中心／綜合報導中國對台外交打壓不斷，去年前總統蔡英文、副總統蕭美琴相繼訪歐，中國不斷要歐洲國家"禁止台灣政要入境"，傳出部分歐盟國不滿，把消息給媒體曝光。而加拿大國會議員訪問台灣，2位執政黨議員卻因為總理要訪中，提前返國不跟賴清德總統會面。外交部強調會與加國持續深化合作，陸委會則批評中國的壓迫，世界看在眼裡。加拿大在野黨副黨魁蘭斯曼vs.總統賴清德：「這次你是總統了，對啊。」總統賴清德和來訪的加拿大國會議員寒暄，保守黨副黨魁蘭斯曼更是2023年就來過，跟賴清德是兩度見面。總統賴清德：「許多加拿大國會議員，都有參與加拿大與台灣的雙邊關係報告，不久前中國在台灣周邊，舉行大規模軍演，非常感謝加拿大政府，發布公開聲明表達關切。」在野黨副黨魁蘭斯曼：「我們也知道台灣應該國際參與，更加有意義參與國際組織，也反映出台灣在許多方面有專長，有很多知識，可以真的做出貢獻，不應該因為政治因素而被阻擋，這些阻擋者通常是威權主義國家，而且他們都希望世界更加不透明。」賴清德接見加拿大國會議員訪團。（圖／民視新聞）加國在野黨聲援台灣融入國際，但同訪團的2名執政黨議員何潔思、拉德隆提前返國，聲明提到是根據"政府建議返國"、"跟總理卡尼14號啟程的訪中行有關，他們對台立場不變，但得避免誤會。外交部發言人蕭光偉：「我們一向支持並且積極促成，兩國國會的交流，有一部分的團員因故必須先提前返國，我們也將持續和加拿大，共同深化各領域交流與合作。」陸委會主委邱垂正：「中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。」中國野蠻打壓，世界真的看到了，英國衛報報導，去年前總統蔡英文、副總統蕭美琴接力訪歐後，中方也持續施壓，警告歐洲國家不要「越過中國的紅線」，引用"申根邊境法"、"維也納公約"，要各國"禁止台灣政要入境，包括挪威、芬蘭等國證實收到相關建議。賴清德接見加拿大國會議員訪團。（圖／民視新聞）台大政治系副教授陳世民：「烏克蘭戰爭的過程中，中國在間接地支持俄羅斯打仗的事情，（歐洲）他們是非常不滿的，（歐中）經濟關係不像10年前是互補關係，（現在）是競爭關係，在電動車或精密工業，不會像10年前一樣，因為經濟貿易的關係，屈服於中國的壓力和台灣保持距離。」學者分析，即便中國打壓沒停過，但西方國家挺台力道一年比一年大，用行動給中國軟釘子。原文出處：蔡、蕭訪歐後！英媒曝中國施壓歐洲禁止台灣政要入境 引發不滿 更多民視新聞報導遊俄貪方便竟辦「中國一次性旅遊護照」網紅曝超慘下場 移民署回應了秋葉原淪中國洗錢聖地！「1商品」成黃牛洗錢工具出國前驚見護照被蓋「吉伊卡哇」印章！網笑改去1國：他們不看

