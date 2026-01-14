美國鳳凰城市長訪台 深化雙邊前瞻科技合作
（中央社記者吳書緯台北14日電）外交部長林佳龍昨天晚宴歡迎美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋雷哥訪問團。蓋雷哥指出，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作，確保供應鏈韌性，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域，拓展合作機會。
外交部今天發布新聞稿指出，蓋雷哥（Kate Gallego）第三度訪台，此行晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會台南市政府及台北市政府，並與台灣高科技產業代表交流，就雙邊經貿合作進行交流，拓展合作機會。
林佳龍於晚宴致詞表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。鳳凰城及亞利桑納州近年已成為台灣企業在美重要據點，持續拓展雙邊高科技產業合作成果。
林佳龍也歡迎星宇航空開啟台北－鳳凰城直航班機，有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結。台灣與鳳凰城市將持續推動產業合作與人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。
蓋雷哥表示，值此台美高科技產業合作發展的重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣的緊密夥伴關係。隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性，期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。
外交部表示，期盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係，攜手推動供應鏈韌性、產業合作與雙向投資，共同促進台美經貿關係穩健發展。（編輯：萬淑彰）1150114
