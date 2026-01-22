美國鳳凰城有望設辦事處 林佳龍鬆口洽談中：盼今年內正式設立

外交部長林佳龍。（資料照）

隨著台積電前往美國亞利桑那州設廠，當地逐步形成科技聚落，國航看準商機，去年底陸續開設直飛鳳凰城航線，近日有媒體揭露，外交部有意在當地開設駐鳳凰城辦事處，今（22日）外交部長林佳龍在廣播節目上鬆口，力拚今年內正式設處，並透露目前正在跟美國洽談中。

《自由時報》17日報導揭露外交部將於美國亞利桑納州鳳凰城設立辦事處，目前已初步獲得美方應允，朝今年正式設處進行，當時外交部及林佳龍僅簡單回應，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower，具體規畫將適時對外說明。

今（22日）林佳龍接受節目《POP撞新聞》專訪，被主持人黃暐瀚問及，因為台積電在亞利桑那州設廠，台灣人越來越多，有考慮在當地設辦事處嗎？目前亞利桑那州由洛杉磯辦事處轄管，林佳龍表示，光台積電員工就300個，加上很多供應鏈廠，所以有跟美國在交涉，表達想在當地設點，甚至發展為辦事處。

林佳龍也提及國籍航空，包含星宇、華航都已增加鳳凰城直飛航線，「你光看那個航空公司，他們最敏感，哪裡有商機他們就會飛哪裡」，他認為德州是另一個重點，包含休士頓、達拉斯、奧斯汀三角，台、美是雙向投資，因此必須設點或辦事處、或所謂Taiwan Tower，才能提供台灣投資美國、美國投資台灣一站式服務。

黃暐瀚繼續追問亞利桑那州以後可能有辦事處，現在談到什麼階段？林佳龍表示，就是朝這方向正在規劃、跟美國在談，因為符合雙邊利益，所以希望「今年內能正式設處」，設處前則已有專人在那邊設點提供服務。至於美方是否不反對設處，林佳龍表示，這要走行政程序，基本上是符合雙邊利益，就把程序走好。





