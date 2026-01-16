美國鳳凰城與政大簽約 提供公共事務實習機會

（中央社記者陳至中台北16日電）美國亞利桑那州鳳凰城市政府15日在台北，與政治大學簽署合作意向書，成為台灣大專首例。未來鳳凰城將提供城市公共事務的實習機會，協助學生累積國際經驗。

政大今天發布新聞稿，這次合作以「國際實習計畫」為主軸，將建立制度化的實習平台，為政大學生開拓前往鳳凰城及相關合作機構實習的機會。

鳳凰城近年因台灣企業前往設廠，逐漸成為美國半導體重鎮，城市治理、公共政策與產業發展正快速變動。政大將推薦具備語言能力與專業背景的學生，鳳凰城則協助媒合市府部門及在地合作單位，提供實習期間必要的指導與支持。

政大校長李蔡彥期盼透過國際實習計畫，為學生打造具深度與價值的學習體驗，並促進跨文化、跨產業與跨專業的理解與成長。他並希望與鳳凰城建立穩固且長久的夥伴關係，持續開創更多合作可能。

鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）致詞時提到，台灣在半導體產業具備舉足輕重的國際影響力，期待與台灣高等教育機構深化合作，傾聽學生對城市發展與產業布局的多元觀點，共同思考如何向中小企業展現鳳凰城的發展潛力與投資機會。

蓋雷哥進一步提到，除持續深化商務交流外，也期盼吸引更多台灣旅客前往鳳凰城旅遊觀光，並打造新創企業發展樞紐，成為台灣中小企業進軍美國市場的重要起點。（編輯：林恕暉）1150116