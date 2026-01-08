美國鹽湖城摩門教堂外爆槍擊案 2死6傷兇手仍在逃

美國猶他州鹽湖城「耶穌基督後期聖徒教會」一間教堂1月7日晚間發生槍擊案，警方獲報後趕往現場。美聯社



美國猶他州鹽湖城一間「耶穌基督後期聖徒教會」教堂外7日晚間發生槍擊案，造成2人死亡、6人受傷。當時教堂正舉行一場追思禮拜，教堂旁祈禱小屋的停車場後方傳出槍響，當局表示目前尚未逮捕任何嫌疑人。

美聯社報導，當地是收入較低的社區，傳出槍聲後，教堂隔壁的民眾紛紛趕到現場救助傷患或安慰受到驚嚇的信徒。

美國猶他州鹽湖城「耶穌基督後期聖徒教會」一間教堂1月7日晚間發生槍擊案，當時在教堂內參加追思禮拜的民眾飽受驚嚇。美聯社

警方表示死傷者皆為成人，傷者中有3人狀況危殆。

警方初判這起槍擊案非隨機殺人，兇手並未對特定宗教有仇恨。鹽湖城警局局長瑞德說：「我們認為這並非針對某個宗教或其他類似目的的蓄意攻擊。」

根據官網，這間教堂主要服務當地的東加移民，並以他們的母語舉行禮拜。槍擊案發生後，教會表示會全力配合執法單位調查。

住在現場附近的男子麥金泰爾說，他和妻子在居住的公寓看電視時，聽到好幾聲很大聲的槍響，他立刻穿上拖鞋跑出去察看發生什麼事。

麥金泰爾說：「我一到那裡就看到一個人躺在地上，人們正在照顧他、哭泣及爭吵。」他的妻子隨後趕到，被現場的景象嚇呆，她見到救護人員將一名失去意識的女子抬上救護車，週圍的人彼此擁抱及哭泣。

麥金泰爾夫婦說，當地社區雖然每天都有槍聲，但不像這一次就發生在門外，「不論是看到或聽到的都令人心碎」。

案發後約有100輛執法單位車輛抵達現場，當局還出動直升機。警方表示正在過濾車牌辨識系統及監視器影像，搜尋嫌疑人。

鹽湖城是耶穌基督後期聖徒教會總部所在地，猶他州人口350萬，約半數信仰這個常被稱作「摩門教」的基督教派。

