美國鹽湖城教會辦葬禮突傳槍響…釀2死6傷慘劇！槍手逃逸尚未落網

國際中心／陳弘逸報導

美國猶他州鹽湖城一間耶穌基督後期聖徒教會發生槍擊案，造成2人死亡、6人受傷。（示意圖／PIXABAY）

美國猶他州鹽湖城一間耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），於當地時間7日晚上舉行葬禮，竟發生槍擊案，造成2人死亡、6人受傷；槍手犯案後逃逸，警方已封鎖現場，展開調查。

綜合外媒報導，這起槍擊案發生在猶他州鹽湖城一間教會，當時正舉辦葬禮，卻傳出槍響，當地警方於7時30分獲報到場，現場至少造成2人死亡、6人受傷。

槍手犯案後，開車逃逸，仍不確定是否會一人犯案，目前警方已封鎖教堂，展開調查，嫌犯仍在逃中。

