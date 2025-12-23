美國黃金艦隊！川普宣布造「川普級」戰艦 威力強百倍

美國總統川普宣布「黃金艦隊」計畫，將打造兩艘「川普級」戰艦 （圖／達志影像路透社）

美國總統川普在聖誕假期間於海湖莊園宣布了一項重大軍事計畫，將打造全新「川普級」戰艦，以鞏固美國海軍霸權。這種新型戰艦排水量高達3.5到4萬噸，比現役「朱瓦特級」驅逐艦大兩倍以上，將搭載海基巡弋核飛彈、128單位Mk41垂直發射系統及12組CPS極音速飛彈系統等先進武器。川普表示，這些戰艦威力將比以往任何戰艦強大100倍，首艘將命名為USS Defiant，未來計畫建造20到25艘。

美國總統川普宣布「黃金艦隊」計畫，將打造兩艘「川普級」戰艦 （圖／達志影像路透社）

川普在宣布這項「黃金艦隊」計畫時強調，作為三軍統帥，他已批准海軍建造兩艘超大型戰艦的計畫。根據美國海軍官網聲明，USS Defiant長256至268公尺、寬32至35公尺、吃水深度7至9公尺，能容納650至850名官兵。川普表示，自1994年以來美國就沒有建造過戰艦，這些新艦將有助於維護美國軍事霸權，重振美國造船業，並令敵人膽寒。

廣告 廣告

美國官員和國防分析師長期警告，美國在軍艦數量方面遠遠落後於中國大陸。根據美國網路軍事媒體統計，美軍總共擁有287至296艘艦艇，而大陸解放軍擁有395艘。雖然在航空母艦數量上北京落後美國，但在中小型作戰艦方面，大陸有200艘以上，美國僅有26艘。而在巡洋艦或驅逐艦等大型作戰艦方面，美國有82至85艘，共軍則有50至58艘。

CNN資深白宮特派Kristen Holmes表示，本屆政府希望壯大海軍規模，尤其是在加勒比海區域，以對抗那些在該地區擁有更強大軍事存在的對手，包括中國甚至俄羅斯。Holmes提到美國已在委內瑞拉採取相關措施。雖然川普強調這項計畫不是專門針對中國，而是針對所有人，他並持續將矛頭指向委內瑞拉總統馬杜洛，警告他不要逞強，並嗆聲如果採取強硬行動，將是他最後一次能夠擺出強硬姿態的機會。

馬杜洛回應表示，每個人都應該處理好自己的內政。然而，國防分析師警告，川普想實現「黃金艦隊」恐怕過於理想。首先，全美造船廠人手嚴重不足，目前僅有亨廷頓英格爾斯工業公司和通用動力兩家廠商有能力承接這種訂單。在海軍造艦預算捉襟見肘的情況下，強行推動打造新艦恐怕會排擠其他計畫的預算。

更多 TVBS 報導

美軍空降扣押委內瑞拉油輪 馬杜洛怒斥：海盜行為！

川普宣布將造「川普級」戰艦！配備核彈 目標建25艘

《阿凡達3》三天票房破16億！北京影院人潮湧現 視覺震撼劇情兩極

極限施壓！ 下令封鎖油船進出委內瑞拉 川普又喊「錢還來」

