美國黑熊「半夜偷鍊鋸」驚悚畫面曝！日網崩潰：拜託日本熊不要學

美國田納西州一名網友新買的鏈鋸，半夜被熊叼走。翻攝自X



日本近期因環境變遷問題，頻傳熊出沒的攻擊事件，引發當地民眾恐慌。不過，網路上近來瘋傳一段在美國發生的影片，一頭美國田納西州的黑熊半夜竟叼走了一把價值500美元（約新台幣1.5萬元）的鏈鋸，誇張行徑引發全球熱議，不少日本網友更留言「求求日本熊不要模仿」。

根據外媒報導，美國一名網友「BowTiedBroke」於6日發文表示，自己兩週前才剛買了一把新鏈鋸，前一晚放在自家前廊，隔天卻憑空消失。他調閱監視器後驚覺，半夜有一頭黑熊在屋外徘徊嗅聞，最後直接把放在走廊上的鏈鋸「整把叼走」，叼著往森林深處消失。

這名網友原本以為鏈鋸已經不可能找回，但仍抱著一絲希望進森林搜索，最後在一處黑熊巢穴附近發現被偷走的鏈鋸。他透露，當時附近還有母熊帶著三隻幼崽，是「人生中最強烈的腎上腺素飆升時刻」，根本不敢靠近，只能先撤退回家喝酒壓驚。

最後，他靈機一動，利用繩子把鏈鋸從熊巢外套出來，鏈鋸滾落一段距離後，才鼓起勇氣衝上前取回。他推測黑熊之所以叼走鏈鋸，可能是因為自己前一天吃烤雞時手沾上味道，又摸了電鋸，「牠可能以為那是食物，就直接叼走了」。

這則影片被日本網友轉傳到X後迅速走紅，吸引累計吸引逾600萬人觀看，不少人幽默聯想到動漫《鏈鋸人》的情景，「這根本是《鏈鋸人》的熊版本吧」、「波奇塔變成黑熊XXL模式了」、「電鋸惡魔遇到熊惡魔輸了」、「跪求日本熊不要模仿啊！」，還有人聯想《鬼滅之刃》笑稱，「下次是不是會看到叼著日輪刀的熊？」

