美國點名台灣「資助菲律賓」：攸關美軍護台能力

日前美國美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）提交報告，其中提及面對日益提升中國威脅，美軍應加強在太平洋一帶的部署；而菲律賓的軍事基地鄰近台灣，攸關美國對中國的嚇阻效果，台灣應資助美軍在菲律賓的「基地升級」，確保美方在必要時捍衛台灣的能力。但也有學者直言，台灣資助菲律賓，在執行上要面對的不確定性極大。

中國國安威脅升級 美國國會提FMS資助方案

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會，近期提交超過700頁的年度報告，報告中提出，來自北京的國安威脅進一步升級，認為美國應持續撥款升級相關基地設施。在台海的議題上，報告中列出中國可能攻台的時間點，2027年、2035年、2049年。

《日經亞洲》報導指出，USCC提案強化美國在台灣周邊的部署，特別聚焦在菲律賓，美軍目前依據《加強防務合作協議》（EDCA）獲准使用菲律賓9個基地，其中幾處鄰近台灣，建議台灣可在既有架構下，透過「對外軍售計畫」（FMS）資助美軍在菲律賓的軍事發展，這樣有利於台灣維護自身安全。

台灣協助強化菲律賓美軍基地「投資具戰略意義」

至於如何資助？USCC指出，由美國國防合作安全局（DSCA）與軍工承包商負責執行，把菲律賓基地升級措施作為「非武器支援服務項目」出售給台灣，讓台灣貢獻資金協助美軍於菲律賓呂宋島、巴拉望島等基地的建設，強化美軍部署與協防台灣的能力。

USCC副主席薛瑞福（Randall Schriver）表示「這類投資對台灣具有戰略意義」，透過FMS方案，避免造成「台灣直接投入菲律賓基地建設」的觀感，並提升台灣國防支出占GDP的比例；不只菲律賓，台灣也可透過類似模式，協助日本西南諸島、與台關係良好的太平洋島國之基地升級。

學者示警：USCC提案「恐引發中國強烈反彈」

薛瑞福直言，台灣對美軍基地的資助有重要性，畢竟這些設施直接關係到美國對中國的嚇阻效果，還有「在必要時捍衛台灣的能力。」

不過，華府智庫外交關係協會的史密斯（Sheila A. Smith）表示，資助必定引起中國強烈反彈，不只台灣，菲律賓、日本是否能承受來自中方的壓力？這是重大的不確定性。

