美國鼓勵布拉格與台灣關係深化 捷克外交部：以美國馬首是瞻

捷克外交部長馬欽卡（左）與美國駐布拉格大使梅里克（右） 圖：翻攝自美國駐布拉格大使館的Ｘ

[Newtalk新聞] 捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）日前與美國駐布拉格大使梅里克（Nicholas Merrick）及其副手威斯納（David Wisner）討論捷克新政府對中國和台灣的政策。根據《捷克日報》（Deník N）掌握到的消息，馬欽卡部長承諾，捷克對中國與台灣的立場「將取決於美國的對中國政策」。

根據《捷克日報》獲得的會議紀要，雙方針對包含與中國和台灣的敏感關係問題進行了相當長時間的對話。這項議題對美國至關重要，因為美國將中國視為全球主要挑戰者之一。而捷克的立場則相當獨特。

會議紀錄中提到，美方讚揚了捷克迄今的對華政策，尤其讚賞捷克與台灣的夥伴關係。

根據《捷克日報》取得的會晤記錄顯示，美國認為捷克不應增加對中國的依賴。相反，美國表示歡迎捷克與台灣關係的深化。馬辛卡回應稱，他「預計在新政府領導下不會加強與中國的關係」。他也提到，捷克總理巴比什（Andrej Babiš）若要訪問中國，也只會在美國總統川普（Donald Trump）去完北京之後再說。

然而，巴比什日前曾表示，訪問中國「目前不在考慮範圍內」，因為他需要將更多精力放在歐洲局勢上。馬辛卡也拒絕對會議文件的內容發表評論。

捷克國家安全顧問海克莫尼切克（Hynek Kmoníček）前（14）日在接受iDnes採訪時表示，捷克不應缺席中國市場。克莫尼切克認為，任何可能的回歸都應該控制在安全範圍內，以確保對捷克有利。同時，他強調，這並不意味著捷克要放棄台灣。

當被問及總理訪華事宜時，他含糊其辭地作了回答：「我不會排除這種可能性，但我也不會證實。」面對《捷克日報》詢問其聲明是否與外交部長的政策願景相衝突時，他回答說，馬辛卡的言論只是證實了回歸「歐洲政治主流」。

