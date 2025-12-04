美國龍頭百貨交出三年來最快成長速度成績單 專家：打造「讓人走進店裡」理由是關鍵

美國百貨龍頭梅西百貨（Macy's）在最新一季財報中交出近3年來最佳成績，顯示自2024年啟動的大規模轉型行動已開始展現效益。在截至11月1日的3個月內，企業選擇保留的重點門市連續第2季出現成長，全品牌（包括全美門市與官網）呈現13季以來最快的成長速度，反映客層重新回流與營運策略的成功推動。



梅西集團旗下兩大品牌同樣交出亮眼成績。Bloomingdale's的同店銷售已連續第5季成長，主打美妝與保養的Bluemercury則再度延續強勢，完成第19季連續成長，成為集團整體營運的關鍵支撐。

銷售憑藉新品上市與行銷策略



市場分析認為，此波成長與消費者在假期前夕更重視「送禮品類」有關。摩根大通分析師馬修．博世（Matthew Boss）所帶領的團隊指出，毛衣、睡衣、運動鞋及手提包等品類需求熱絡，而這些正是梅西百貨的核心商品線。研究也發現，Coach包款在黑色星期五銷售表現亮眼，多數商品能以原價售出，顯示品牌吸引力加強，且商品組合更貼近消費市場。

廣告 廣告

在零售環境普遍預期消費者將縮減支出之際，梅西百貨憑藉新品上市與行銷策略，使不少顧客在價格上漲下仍願意以原價購買。摩根大通追蹤的零售數據顯示，多數同業的促銷幅度較去年持平甚至更低，顯示市場不再依賴大幅折扣刺激需求。

與此同時，百貨業者在進入假期購物季前均調整庫存策略。分析師指出，精簡且更具彈性的庫存配置，讓包括梅西百貨在內的業者能快速反應流行趨勢，並減少折扣壓力，從而提升原價銷售占比。這些因素共同推動百貨業在本季展現更健康的成長力道。

核心在產品風格與體驗是否足夠吸睛



對梅西百貨而言，這份財報是轉型過程的重要象徵。為了確保未來「可持續的獲利成長」，公司已宣布將在2026年底前關閉約150家表現不佳的據點，以集中資源於具成長潛力的區域與旗艦店型。然而，這家曾稱霸美國百貨業的老字號企業，近年因市場競爭激烈與消費模式快速轉變，面臨艱鉅的調整壓力。

長期關注企業治理的Barington Capital執行長麥塔羅騰達（Jim Mitarotonda）先前即指出，梅西百貨必須重新點燃品牌魅力，讓商品陳列更具吸引力，並透過活動重新吸引年輕消費者回流。他強調，無論是線上還是實體店面，核心仍在於產品風格與體驗是否足夠吸睛，而能否打造「讓人走進店裡」的理由，將決定梅西百貨在下一階段競爭中的位置。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

