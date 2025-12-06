美國「不再建議新生兒打B肝疫苗」 疾管署：台灣不跟進

美國決議「不再建議新生兒接種B肝疫苗」，台灣疾管署不跟進。（示意圖：MotionElements）

美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）昨做出「不再建議所有新生兒在出生時接種B型肝炎疫苗」決議，推翻過去政策。我疾病管制署今（6日）表示，已諮詢專家，決定「台灣不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

疾管署副署長林明誠表示，美國ACIP於12月4日至5日連續兩日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，最終以8:3表決結果通過修改建議，改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。

林明誠表示，台灣過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗，再自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑(出生劑)接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。目前2025年(2024出生世代)B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下、此成果得來不易。

林明誠強調，由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改之建議。