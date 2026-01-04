美國「不管台灣」是鬼話？她曝「活捉馬杜洛」後續劇本

國際中心／李汶臻報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間週六（3日）凌晨、台灣時間3日下午下令美軍，針對委內瑞拉發動精準的「跨海閃擊」行動，成功趁夜色衝進官邸臥室，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國。對此，媒體人詹凌瑀稍早在臉書發文預言後續劇本，她直言「馬杜洛只是前菜」。另外，針對惹議多時的「疑美論」、「棄台論」，詹凌瑀認為，美軍此舉間接印證徹底破功，並稱「別再信什麼『美國不管台灣』的鬼話」。

時常針對時事發表看法的媒體人詹凌瑀，4日在臉書以「疑美論者，臉腫不腫？」為題發文，她表示前陣子藍營名嘴、大咖洗腦大家所謂「川普是生意人，會把台灣賣了」、「美國不可信，台灣是棄子」、「東昇西降，美國已經衰弱了」的發言，全被美軍活捉委內瑞拉獨裁總統馬杜洛的畫面打臉。

從國際局勢角度解讀，詹凌瑀指出，川普現在玩的是最高段的「拔丁抽樁」。中國大玩「戰狼外交」，想靠流氓小弟國在後面當輸血管、當洗錢中心、在聯合國圍事，美國過去可能要顧面子、走程序，如今川普2.0邏輯很簡單「誰是中國的小金庫，我就先炒掉誰」。隨後還列出名單指出「阿塞德涼了、哈瑪斯垮了，現在連拉丁美洲頭號釘子戶馬杜洛都被拔了」，至於下一個是否是伊朗也引發外界好奇。

詹凌瑀認為「美國活捉馬杜洛」一事說明了兩件事：一是「疑美論」徹底破功，那些整天在那邊喊美國不會來救的人，現在應該要改口問：「美國什麼時候會出手抓人？」。其二就是習近平的「朋友圈」正在清零；詹凌瑀指出，中共引以為傲的「南方國家」盟友，如今都在瑟瑟發抖。她形容「現在的中國，就像是被剝光羽翼的禿鷹，外圍的保護傘全沒了，只能自己在牆內吹噓國力強盛」。

詹凌瑀最後表示，「馬杜洛」事件只是前菜。當中國發現自己在國際上叫天不應、叫地不靈，且等到其資金鏈、供應鏈全被切斷的時候，那才是真正的好戲登場。至於後續劇本，詹凌瑀提到別再信什麼「美國不管台灣」的鬼話，現在美國正在清理戰場，準備收拾最後的大魔王。而台灣在此情況下，只需「站對邊，看著邪惡政權如何瓦解就好」。

詹凌瑀發文呼籲別再信「美國不管台灣的鬼話」，預言「活捉馬杜洛」後續劇本。（圖／翻攝自臉書@詹凌瑀）





