美國：以最低保障價格打破中國稀土壟斷

（德國之聲中文網）美國推進建立一個國際聯盟的計劃，以應對中國在關鍵原材料方面的統領地位。該計劃的重點是，設定一個有官方保障的價格下限。

美國副總統萬斯周三（2月4日）在華盛頓向來自50余個國家的部長介紹了該計劃。該計劃旨在建立一個優惠貿易集團，以降低對中國在關鍵原材料上的依賴性。德國也出席該會議。

萬斯提議，為關鍵原材料的各個生產階段設定參考價格。相關價格應反映出公平的市場價值，並在該聯盟內作為價格下限，將通過靈活的關稅予以確保。

萬斯表示：“我們希望解決有人以廉價的關鍵原材料充斥我們的市場，導致我們本土的制造商無法與其競爭的問題。”他沒有明確提及中國。

國務卿盧比奧也僅表示，這些關鍵礦產“集中掌握在一個國家手中”，並被用於“地緣政治施壓”。盧比奧稱，55個國家出席了華盛頓的此次會議，其中包括韓國、印度、日本、澳大利亞、民主剛果等。

在會議上，美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）宣布，與墨西哥達成一項雙邊計劃，與歐盟和日本達成一項三方協議，以加強關鍵礦產供應鏈，並為與其它盟國達成更廣泛協議鋪平道路。

相關計劃旨在探索具體的措施，如價格支持、市場標准、補貼、保障性收購，以鼓勵本土生產。

美、歐、日表示，也將尋求通過其它途徑進行討論，如七國集團、礦產安全伙伴關系框架內。

北京謹慎回應

北京作出謹慎回應。中國駐華盛頓大使館向路透社表示，在確保全球供應鏈方面，中國長期扮演重要、有建設性的角色，並將繼續這樣做。

美國相關提議的背景是，美國與盟國擔心北京將其對多種礦產加工近乎壟斷的地位作為地緣政治施壓手段使用。去年，北京收緊稀土出口管制，導致歐美汽車制造商生產受到干擾。此外，中國的鋰供應過剩也導致美國擴大本土生產的計劃陷入停滯。本周一，美國總統特朗普已宣布一項戰略礦產儲備計劃，名為“金庫計劃”，投入上百億美元貸款。

德國政府原則上對美國的倡議表示歡迎。德國外交部國務部長哈恩（Florian Hahn）在啟程與會前表示：“關鍵原材料對德國的競爭力和安全至關重要。”他說，德國政府為經濟界確保原材料供應並實現多樣化提供支持。“這包括降低德國和歐洲的依賴性，積極建立新的合作關系。”美國是一個重要的“倡議者”。

稀土包括17種化學元素。盡管在世界各地都有蘊藏，但提煉加工十分困難、代價高昂。對高科技領域來說，稀土不可或缺，比如電動汽車高性能磁體的生產。對美國來說，由於特朗普繼續以化石能源為重點，這可能不是太大的問題。但在國防工業，稀土也扮演關鍵角色，比如制導導彈和雷達系統。

