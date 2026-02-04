美國、伊朗證實 6日於阿曼恢復核談判

美國和伊朗官員證實，兩國已經同意6日在阿曼舉行會談，儘管雙方仍然意見分歧，華盛頓堅持談判須包含德黑蘭的飛彈議題，伊朗則堅持只談核子計畫。

美國在中東地區集結兵力加劇了緊張局勢，區域各國則尋求避免軍事衝突，許多人擔憂一旦發生衝突將升級成更廣泛的戰爭。

近幾天針對會談的範圍與地點的分歧，也令人懷疑這場會談是否會舉行，並增加了美國總統川普(Donald Trump)將兌現他的威脅，攻擊伊朗的可能性。

川普4日被問到伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)是否應該擔心時表示：「我會說他應該要非常擔心。是的，他應該要」，並補充說：「他們正在與美國協商」，但沒有進一步說明。

廣告 廣告

在川普發表這番發言後，美國與伊朗官員表示，雙方已經同意把談判地點，從原先同意的伊斯坦堡改為阿曼首都馬斯開特(Muscat)。

但沒有跡象顯示雙方已經在議程上達成共識。

伊朗一直試圖將談判範圍限制在與西方國家爭論已久的核子議題上。但美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)4日表達了不同的觀點。盧比歐告訴記者：「如果伊朗人想會面，我們隨時做好準備。」但盧比歐補充說，除了核問題之外，談判還必須涵蓋伊朗彈道飛彈的射程、其對中東地區武裝代理人的支持，以及其對待本國人民的方式等議題。

但一位伊朗高級官員表示，伊朗的飛彈計畫「不在談判桌上」。另一位伊朗高階官員表示，德黑蘭歡迎就核子爭端進行談判，但美國堅持只討論非核問題可能會危及談判。

官員表示，川普的女婿庫許納(Jared Kushner)，將與美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)一同參與談判。 (編輯:柳向華)