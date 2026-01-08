美國一口氣退出66國際組織！UN氣候、勞工機構佔大宗 進步理念惹毛川普

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普又突襲！美東時間7日晚間，白宮無預警宣布，川普簽署行政命令，一口氣退出66個國際組織。美聯社報導，當中佔大宗的，是聯合國氣候與勞工等議題相關的機構，並且都被川普政府扣上提倡「多元」與「覺醒」文化的標籤。

美國總統川普7日晚間一口氣退出66個國際組織，多數還是聯合國關注氣候與勞工議題的機構。（圖／翻攝自X平台 @InfoR00M）

退群66國際組織

根據白宮聲明，退出的國際組織當中，33個屬於非聯合國的組織，31個是「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也發聲明稱：「川普政府發現這些機構，職掌範圍重複、又管理失當，沒有存在的必要，純屬浪費，運作也不佳，甚至被推動自身議程、與我國利益相悖的勢力所把持，並威脅我國的主權、自由與整體繁榮。」

許多遭美國退出的組織，都是聯合國相關的機構、委員會與顧問小組，專注於氣候、勞工、移民等議題，並被川普政府批評推動「多元」與「覺醒」的倡議。

美國不再參與的非聯合國組織，則包括全球反恐論壇（Global Counterterrorism Forum）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）、國際民主及選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance），以及國際藝術協會與文化機構聯盟（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies）等等。

川普此番大規模退出國際組織，正值他將國際法視若無睹。川普3日不顧侵略爭議，閃電軍事圖及委內瑞拉，「斬首」總統馬杜洛（Nicolás Maduro）；隨後他又再放話要併吞北約盟國丹麥的格陵蘭屬地，甚至不惜動武，引發潛在的北約崩潰危機。

右翼保守又孤立的美國

川普政府先前即率領美國退出多個聯合國機構，比如世界衛生組織（World Health Organization）、聯合國教科文組織（UNESCO）、聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟及工程署（UNRWA）。川普政府對聯合國會費的繳納，還如同選菜一般，只挑選那些符合自身理念的項目與機構。

國際危機組織（International Crisis Group）的聯合國事務主管福蒂（Daniel Forti）直言：「我認為，我們正目睹美國對多邊主義立場的具體化：『要嘛按我的方式來，要嘛走人。』。華府很明確想要國際合作得遵照它的條件。」

川普做法打破了美國歷屆政府與聯合國打交道的慣例，逼迫正值內部清算的聯合國，必須以裁減人員與項目作為回應。多個非政府組織也訴苦，因為美國去年凍結國際開發署（USAID）的援助資金，許多項目被迫關閉。這些受到衝擊的組織當中，不少也跟聯合國合作。

川普政府攪得聯合國天翻地覆，但其官員仍強調，他們認為聯合國具備潛力。官員稱，美方想把納稅人的錢投入在諸如國際勞工組織（nternational Labor Organization）、國際海事組織（International Maritime Organization）及國際電信聯盟（International Telecommunications Union）這類設定全球標準的機構，以與中國競爭。

美國新退出的聯合國機構

川普此次命令，退出了《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC），顯見他持續想把美國拽出那些專注於氣候議題的國際組織。

UNFCCC於1922年獲得聯合國通過，高達198國簽署，承諾會金源開發中國家對抗氣候變遷。川普二度上台第一天就退出的《巴黎氣候協議》，其基礎即為UNFCCC。

川普聲稱氣候變遷是「騙局」，專家們憂心，美國退出UNFCCC，將重傷全球限制溫室氣體排放的努力，因為美國可是全球溫室氣體排放量第一的國家，也是世界最大經濟體。

