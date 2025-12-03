美國「台灣保證落實法案」正式生效 研擬解除美台交往限制

美國參議院11月18日通過「台灣保證落實法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院在準則生效期間，每2年審查一次檢討對台關係的指導方針，並向國會提交審查報告。白宮2日宣布，美國總統川普已正式簽署該法案，並要求國務院定期強制審查美國對台交往準則，提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。

「台灣保證落實法案」的宗旨

「台灣保證落實法案」這項跨黨派法案，是由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）以及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於2月共同提出，5月在眾議院無異議通過，11月又於參議院過關，送交川普簽署後正式生效。

華格納強調，立法展現美國國會跨黨派反對中國共產黨區域擴權的立場，也重申對台承諾。現行法律只要求一次性檢視，但新法案要求每5年重新檢視一次對台交往準則，定期向國會報告是否需要調整，並於審查完成90天內向國會提交報告。

該法案旨在打破長期以來，限制美台官員交流的各種「紅線」。自1979年與美國斷交後，國務院透過內部文件，規範外交與軍事官員與台灣接觸的各項限制，包含訪問層級、場合與公開活動等。法案核心精神即在打破這些歷史性限制，使美台官方往來逐步正常化。

2021年1月，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）曾宣布取消美國政府對台交往準則，廢除所有對台聯繫準則。不過，拜登（Joe Biden）政府上任後恢復準則，同時放寬雙邊交往，例如允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處交流。

總統府：誠摯歡迎與感謝

總統府發言人郭雅慧表示，針對「台灣保證落實法案」通過生效，表達誠摯歡迎與感謝。法案生效後肯定雙方交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台美共享自由民主的基本價值，穩健關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來我國將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

林佳龍：台美關係進一步正常化

針對「台灣保證落實法案」，布魯金斯學會（Brookings）學者賀瑞安（Ryan Hass）指出：「美國必須被視為一個有原則的仲裁者，致力於抵制任何破壞和平與穩定的威脅。」尤其在中國脅迫不斷加劇的情況下，透過確保指引的一致性與更新，該法案為處理台海局勢提供一個更穩固的框架。

外交部長林佳龍今（3）日早上表示感謝，強調這是台美關係正常化的進一步發展。「台灣保證落實法案」獲得參眾兩院跨黨派的支持，川普正式簽署對台美關係更是往前邁一大步，雙方可以更完整互動，包括赴聯邦機關洽公或到代表處互動。外交部今日上午也發布新聞稿指出，這項法案能在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門，對深化台美關係的強烈支持。