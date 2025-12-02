美國「天才法案」掀新一波浪潮...黃志芳：企業用穩定幣具四大優勢，貿協辦論壇助掌握趨勢
美國7月通過聯邦史上首部穩定幣監管相關專法「天才法案」(GENIUS Act），掀起穩定幣新一波浪潮。貿協將於12/15舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀請跨產業界代表與會掌握趨勢。 貿協董事長黃志芳周二（12/2）說明，當前全球經貿情勢快速變化、亞太供應鏈持續調整，跨境收付款效率與營運韌性已成企業競爭力的重要一環。 黃志芳強調，此論壇是台灣目前國際陣容最完整、最具企業實務導向、也唯一邀到全球穩定幣發行方Circle的跨國論壇，以協助台灣企業看懂趨勢、理解風險、掌握實務脈動，以便在新興金融環境做出更前瞻性準備。 他透露，目前論壇已約有300多人報名，參與者橫跨國內指標性金融業者、科技產業，以及傳產、機械、食品等製造業等業者，還有全球極微知名的電商報名參與，共探穩定幣最新趨勢。
美國「天才法案」為穩定幣注入活水 貿協辦論壇助企業理解趨勢
美國先前通過穩定幣創新與監管的「天才法案」（Guidance for Establishing National Innovation and Uniform Standards Act），成為穩定幣首部聯邦專法，除象徵穩定幣不再只是區塊鏈圈內議題，引發金融與產業界關注。
貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」12/15在台北國際會議中心登場，論壇集結多方跨國代表，包括USDC發行方Circle新加坡亞太區主管、VISA亞太區數位貨幣負責人、日本家密資產協會(JCBA）與韓國金融科技協會（KORFIN）代表。
黃志芳指出，台灣企業正面對國際市場高度變化，新技術與新規則的出現，讓企業更需要完整訊息與清楚脈絡，才能做出穩健判斷。他強調外貿協會始終扮演商業平台建構者與趨勢促進者的角色，協助企業掌握趨勢、理解制度、辨識風險，讓企業更有準備、更有信心。」
這類型台商更願意採用穩定幣 較傳統支付有四大優勢
黃志芳表示，「貿協經貿指數」最新調查發現，基於客戶要求，目前約有5%的台灣企業、8%海外台商已開始使用穩定幣與海外客戶交易。他說明，使用穩定幣有更快、更省、更穩且強化跨境合作能力四大優勢。
更快的部分，黃志芳解釋，傳統跨境支付交易時間會拖比較長，但穩定幣只需按一鍵，約幾秒就能完成一筆交易，跨境匯款速度也能從傳統的數天縮短到兩分鐘；更省部分，他說明，部分跨境支付手續費能達5%，但穩定幣能降得很低。
至於更穩定，黃志芳說，由於穩定幣是「1比1」對應美元資產，有美元存款或短期美債支撐，因此在匯率波動程度比較高的市場，企業使用穩定幣交易的時候，可降低匯率的不確定性和對沖的壓力。
Circle、VISA與日韓公協會與會 實務理解穩定幣機會與挑戰
談到論壇亮點，黃志芳介紹，此次邀請到的日本JCBA、韓國KORFIN、新加坡Circle還有VISA代表，將在論壇中解析穩定幣的監管和落地實務。其中，JCBA、KORFIN都是在日韓推動數位貨幣制度化的重要協會。
黃志芳表示，Circle是全世界第二大穩定幣的發行者，更是USDC的發行商；至於VISA參與，則代表全世界最大的支付平台，也關注支付系統的穩定幣趨勢，對VISA所帶來的機會與挑戰。
至於適合採納穩定幣的對象，黃志芳評估包括從事國際貿易的台灣企業，如進出口商、貿易商、供應鏈，以及需要跨境收付款的科技服務業，他們更能直接感受到結算速度、手續費成本，還有資金周轉的壓力。
採用穩定幣涉法遵、會計、稅務、風險多面向 企業宜積極因應
貿協補充說明，此次論壇集結了台灣金融、會計與產業實務專家，跨產業、跨國平台同台的陣容，在台灣相當難得一見，也將提供企業最直接的國際視野。
貿協強調，論壇也邀請台灣重要虛擬貨幣交易平台，分享企業在導入穩定幣時實際需求與情境，並由國際級會計師事務所解析企業關注的會計認列、內控和審計面向的重點考量；法律專家則將說明國際法制體系與監理模式的最新動向，協助企業了解必備的合規要點。
活動一大亮點，是Circle作為全球主要穩定幣發行巨頭，其動向備受國際關注。貿協說，此次論壇特邀Circle新加坡亞太區主管分享全球市場趨勢、亞太區策略、及與監理單位合作的經驗，提供企業難得的第一手國際觀點。
貿協表示，同時，全球支付龍頭Visa將解析跨境支付生態的新發展，包括穩定幣可能帶來的流程變化與未來應用場景，協助企業掌握全球支付模式的最新走向。
相關新聞：
穩定幣重塑全球支付！貿協12/15辦論壇探究新趨勢，邀Circle、VISA、日韓星權威實務剖析
更多今周刊文章
小磨坊黑胡椒出包！驗出禁用農藥「三賽唑」...美國調味料味好美羅勒葉也超標，外觀長這樣
新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？
買0050不如台積電？如果AI真的泡沫化，大盤需要19年才能漲回來！一文破盲點：為何台灣不適合指數化投資
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 64
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 27
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
翻身戰開打仍難逃賣壓？自營商鎖定台塑四寶「這檔」清倉 華邦電單月失血上萬張...它們也遭殃
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）月賣超14.85億元。觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 3
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 11 小時前 ・ 11
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 2