美國「天才法案」掀新一波浪潮...黃志芳：企業用穩定幣具四大優勢，貿協辦論壇助掌握趨勢

美國7月通過聯邦史上首部穩定幣監管相關專法「天才法案」(GENIUS Act），掀起穩定幣新一波浪潮。貿協將於12/15舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀請跨產業界代表與會掌握趨勢。 貿協董事長黃志芳周二（12/2）說明，當前全球經貿情勢快速變化、亞太供應鏈持續調整，跨境收付款效率與營運韌性已成企業競爭力的重要一環。 黃志芳強調，此論壇是台灣目前國際陣容最完整、最具企業實務導向、也唯一邀到全球穩定幣發行方Circle的跨國論壇，以協助台灣企業看懂趨勢、理解風險、掌握實務脈動，以便在新興金融環境做出更前瞻性準備。 他透露，目前論壇已約有300多人報名，參與者橫跨國內指標性金融業者、科技產業，以及傳產、機械、食品等製造業等業者，還有全球極微知名的電商報名參與，共探穩定幣最新趨勢。

美國「天才法案」為穩定幣注入活水 貿協辦論壇助企業理解趨勢

美國先前通過穩定幣創新與監管的「天才法案」（Guidance for Establishing National Innovation and Uniform Standards Act），成為穩定幣首部聯邦專法，除象徵穩定幣不再只是區塊鏈圈內議題，引發金融與產業界關注。

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」12/15在台北國際會議中心登場，論壇集結多方跨國代表，包括USDC發行方Circle新加坡亞太區主管、VISA亞太區數位貨幣負責人、日本家密資產協會(JCBA）與韓國金融科技協會（KORFIN）代表。

黃志芳指出，台灣企業正面對國際市場高度變化，新技術與新規則的出現，讓企業更需要完整訊息與清楚脈絡，才能做出穩健判斷。他強調外貿協會始終扮演商業平台建構者與趨勢促進者的角色，協助企業掌握趨勢、理解制度、辨識風險，讓企業更有準備、更有信心。」

這類型台商更願意採用穩定幣 較傳統支付有四大優勢

黃志芳表示，「貿協經貿指數」最新調查發現，基於客戶要求，目前約有5%的台灣企業、8%海外台商已開始使用穩定幣與海外客戶交易。他說明，使用穩定幣有更快、更省、更穩且強化跨境合作能力四大優勢。

更快的部分，黃志芳解釋，傳統跨境支付交易時間會拖比較長，但穩定幣只需按一鍵，約幾秒就能完成一筆交易，跨境匯款速度也能從傳統的數天縮短到兩分鐘；更省部分，他說明，部分跨境支付手續費能達5%，但穩定幣能降得很低。

至於更穩定，黃志芳說，由於穩定幣是「1比1」對應美元資產，有美元存款或短期美債支撐，因此在匯率波動程度比較高的市場，企業使用穩定幣交易的時候，可降低匯率的不確定性和對沖的壓力。

Circle、VISA與日韓公協會與會 實務理解穩定幣機會與挑戰

談到論壇亮點，黃志芳介紹，此次邀請到的日本JCBA、韓國KORFIN、新加坡Circle還有VISA代表，將在論壇中解析穩定幣的監管和落地實務。其中，JCBA、KORFIN都是在日韓推動數位貨幣制度化的重要協會。

黃志芳表示，Circle是全世界第二大穩定幣的發行者，更是USDC的發行商；至於VISA參與，則代表全世界最大的支付平台，也關注支付系統的穩定幣趨勢，對VISA所帶來的機會與挑戰。

至於適合採納穩定幣的對象，黃志芳評估包括從事國際貿易的台灣企業，如進出口商、貿易商、供應鏈，以及需要跨境收付款的科技服務業，他們更能直接感受到結算速度、手續費成本，還有資金周轉的壓力。

採用穩定幣涉法遵、會計、稅務、風險多面向 企業宜積極因應

貿協補充說明，此次論壇集結了台灣金融、會計與產業實務專家，跨產業、跨國平台同台的陣容，在台灣相當難得一見，也將提供企業最直接的國際視野。

貿協強調，論壇也邀請台灣重要虛擬貨幣交易平台，分享企業在導入穩定幣時實際需求與情境，並由國際級會計師事務所解析企業關注的會計認列、內控和審計面向的重點考量；法律專家則將說明國際法制體系與監理模式的最新動向，協助企業了解必備的合規要點。

活動一大亮點，是Circle作為全球主要穩定幣發行巨頭，其動向備受國際關注。貿協說，此次論壇特邀Circle新加坡亞太區主管分享全球市場趨勢、亞太區策略、及與監理單位合作的經驗，提供企業難得的第一手國際觀點。

貿協表示，同時，全球支付龍頭Visa將解析跨境支付生態的新發展，包括穩定幣可能帶來的流程變化與未來應用場景，協助企業掌握全球支付模式的最新走向。

相關新聞： 穩定幣重塑全球支付！貿協12/15辦論壇探究新趨勢，邀Circle、VISA、日韓星權威實務剖析





