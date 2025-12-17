美國、委內瑞拉局勢升溫 美制裁理由為何？委國如何反駁？

美國、委內瑞拉兩國緊張局勢，自美國10日宣布扣押委內瑞拉油輪後就持續升高。美國總統川普當地16日晚間進一步宣布，將委內瑞拉政權列為外國恐怖組織，理由為「竊取美國資產、利用石油資助毒品交易與其他犯罪」，並下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

委內瑞拉政府則發出聲明，除批評美國的封鎖舉動是「荒謬的威脅」，且違反《國際法》及自由貿易、航行原則外，也質疑川普目的是要竊取委國財富，揚言將在聯合國提出譴責。

美聯社指出，以石油為經濟命脈的委內瑞拉，在2017年川普第一次執政時，就遭到美國實施石油制裁，不過委國掌權的馬杜羅政府仍透過一支神秘、未懸掛國旗的影子船隊，持續走私原油出口。

委內瑞拉的國有石油公司PDVSA，雖然也因制裁而被排除在全球市場外，但休士頓萊斯大學的委內瑞拉石油專家摩納爾迪（Francisco Monaldi）指出，委國每日仍出口約85萬桶原油，其中80%被以折扣價銷售至中國黑市、15%至17%經美國的雪佛龍公司出口到美國，其餘則銷往古巴。

外媒分析，美國加強對委內瑞拉的封鎖，意圖是向委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）施壓、扼殺委國經濟。雖然不清楚美國將如何實施封鎖政策，但據衛報報導，在美國首度扣押委內瑞拉油輪後，有許多滿載的油輪選擇停留在委內瑞拉水域內，以避免遭到查扣，形同實際禁運。

BBC指出，自9月以來，川普政府以打擊海上運毒船為由，已先後對委國船隻發動逾22次攻擊，共造成至少90人死亡；11月底川普宣稱，已阻止85%的海上運毒活動，且「接下來很快就會有陸上行動」。

委內瑞拉則反駁，質疑華府企圖「以致命的軍事力量奪取委國龐大的石油儲備」，並暗示美國真正目的是非法推翻馬杜羅政權。