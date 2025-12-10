美國、委內瑞拉局勢升級！川普扣押油輪
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三證實，已在委內瑞拉附近扣押了一艘大型油輪，有分析認為，美國此舉可能預示對委內瑞拉的行動進入新階段，持續向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加更多壓力、迫使對方下台；也有反對聲音指控，美國高舉打擊毒品犯罪的名義，實則對委內瑞拉實施掠奪。
綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，川普10日在白宮表示，這可能是美國迄今為止，扣押過的最大油輪，實施扣押的理由「非常充分」，但拒絕透露油輪的主人是誰，當被問及油輪上運載的石油將如何處理時，川普回答：「我想我們會留著」，還說自己從上個月與馬杜洛通話後，就沒有再與對方交談過。
知情人士透露，這艘油輪正準備開往古巴，該國近期遭遇數十年來最嚴重的電力短缺危機，其老化的能源基礎設施依賴石油進口，而這些石油通常來自委內瑞拉、俄羅斯和墨西哥等盟友的捐贈。
美對委內瑞拉的施壓行動已持續數月，包括向加勒比海增派軍力及部署航空母艦打擊群，轟炸疑似販毒的船隻，迄今已造成至少87人死亡、23艘船被摧毀，川普並多次暗示可能很快就會採取陸地行動。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在X網站上發布了一段影片，顯示武裝人員登上油輪，還強調是聯邦調查局、國土安全調查局和美國海岸警衛隊在戰爭部的支持下，執行扣押令，打下：「多年來，這艘油輪因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網路而受到美國的制裁。此次在委內瑞拉海岸附近進行的扣押行動安全可靠，我們與國土安全部合作，繼續調查並阻止受制裁石油的運輸。」
有分析認為，雖然美國一直聲稱，在加勒比海的軍事集結是為了打擊毒品走私，但外界對其潛在目的有很多揣測，儘管扣押油輪（通常是因為違反制裁）並非沒有前例，但美國的最新舉動，可能會進一步助長委內瑞拉政府的論點，即指控美國試圖攫取委內瑞拉的石油資源。
分析也指出，當前最關鍵的問題，莫過於美國扣押該油輪的法律及政治正當性，這是否意味著美方對委內瑞拉實施海上封鎖的第一步？這艘油輪是否懸掛委內瑞拉國旗？美國打算如何處置這艘油輪？這或許表明，美國在該地區的行動正進入一個全新、更密集的階段。
原文連結：
US seized oil tanker off Venezuelan coast, Trump says
US releases video it says shows troops seizing tanker off Venezuela
更多 NOWnews 今日新聞 報導
川普喊「徹底關閉領空」！委內瑞拉怒斥：殖民主義威脅、非法侵略
美警告委內瑞拉領空「恐有危險」！多家航空緊急停飛
影／川普對委內瑞拉亮槍！福特號赴加勒比海 美軍火力集結達頂峰
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 12 小時前 ・ 110
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 12 小時前 ・ 12
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 190
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 14 小時前 ・ 137
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 270
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 123
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 21
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 182
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 65
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13