美國、委內瑞拉衝突 川普：不排除開戰可能

▲美國總統川普近期針對委內瑞拉發起一連串行動，有分析認為是要施壓馬杜洛政府下台。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與委內瑞拉關係緊張，上週1艘受制裁油輪剛在委內瑞拉附近海域被扣押。美國總統川普（Donald Trump）在接受美媒《NBC》訪問時表示，不會完全排除與委國開戰的可能，如果有委內瑞拉的油輪還愚蠢到敢在有關海域航行，就會讓這些船「開到美國港口」。

根據《NBC》報導，川普本週已下令封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，增加了對委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓，近期美國以打擊販毒為由，也在加勒比海針對運毒船隻發動多起轟炸攻擊，累積已造成逾百人死亡。

在受訪時，一開始被問到是否排除此類行動可能導致戰爭的可能性，川普先是回答：「我不討論這個問題」，但在主持人追問後，又表示「並非不可能」，放話還會有更多油輪被扣押：「如果他們愚蠢到敢繼續航行，那就讓他們開回我們的港口去吧！」

不過，川普拒絕透露推翻馬杜洛政權，究竟是不是他發起一連串行動的最終目標，只說：「他非常清楚我想要什麼，他比任何人都清楚。」

分析認為，川普不完全否認開戰可能，這點意義重大，因為他一直試圖與共和黨內的鷹派劃清界線，並在2024年競選時，承諾要讓美國從其他國家的衝突抽身，強調自己會致力於止戰而非發動戰事。

