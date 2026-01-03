即時中心／高睿鴻報導

國際最新消息！據外媒《路透社》、美國《CBS》等報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間週六凌晨驚傳爆炸、現場升起滾滾黑煙，並且出現飛機殘骸。現場畫面顯示，夜空不僅有大量黑煙，甚至出現火光。《CBS》指出，美國總統川普（Donald Trump）前幾天就已批准美軍，對委內瑞拉進行地面打擊、攻擊境內軍事設施；而早前川普也曾多次提過，為打擊運毒等犯罪行為，會對委國展開地面行動，故外界評估，美方可能已開始行動。

廣告 廣告

《CBS》引述消息人士說法，指出美軍方官員曾討論過，於聖誕節當天執行這項任務；但由於美軍在奈及利亞對「伊斯蘭國」的空襲行動更為優先，因此行動被推遲。不過，聖誕節後的幾天裡，美軍官員看到更多可能的打擊時機，只是由於天氣原因，行動又被推遲。

《路透社》則引述爆炸現場目擊者的說法，指出首都加拉加斯於週六凌晨，突然發生多起爆炸、現場升起滾滾黑煙、並有飛機殘骸；目擊者則稱，該市南部「靠近一處軍事基地的區域」發生停電。

《路透社》提到，美國總統川普曾多次承諾，要在委內瑞拉進行陸地軍事行動。路透社報導稱，雖然他沒有公開詳細說明其目標，但私下曾向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓，要求後者下台。川普近期更再次表示，馬杜羅下台是「明智之舉」。馬杜羅則指責川普政府，試圖透過改變委內瑞拉政權，以獲取該國豐富的石油資源。

哥倫比亞總統佩德羅（Gustavo Petro）則發文說，「此刻，他們（美國）正在轟炸加拉加斯。所有人注意，他們襲擊了委內瑞拉、正在用導彈轟炸。美洲國家組織和聯合國必須立即召開會議」。

《路透社》則指，美國已在該地區進行大規模軍事集結，包括一艘航空母艦、多艘軍艦和先進戰鬥機等，這些艦艇都部署在加勒比海地區。

原文出處：快新聞／美國、委內瑞拉驚傳開戰！委國首都出現爆炸聲 川普已批准軍事打擊

更多民視新聞報導

數發部出手了！中共肉搜、散播沈伯洋個資 Meta被點名「做這些事」

民進黨高雄政見會 許智傑：我是唯一理工科出生的候選人

陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

