美國「斬首」委內瑞拉震驚全球！綠委憂中共效仿 國防部回應了

雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍前（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使其威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。也由於美國「斬首」行動如此順利、連一國元首都毫無抵抗能力，不僅引發國內熱議，若中共以類似方式攻擊台灣、甚至劍指我國元首，對方及我方是否具備作戰能力。為此，民進黨立委李坤城今（5）也要求國防部說明有無全面掌握相關情資。

今早質詢時，李坤城直接問國防部副部長徐斯儉，近期國際關注美軍對委國總統發動斬首攻擊，同時當然也聯想到，中共是否具備類似對台作戰能力？他繼續說，中國解放軍早在2015年，即於內蒙古朱日和訓練基地，設置模擬總統府等關鍵設施；日本智庫「國基研」亦於2025年10月指出，中共正持續強化對台「斬首作戰」演練，包含模擬總統府、外交部、司法院，甚至地下通道配置。因此，李坤城要求國防部說明，是否已全面掌握相關情資。

李坤城另也進一步指出，國防部報告曾提及，若總預算持續未審，將影響多項國防計畫、共計達780億，包含F-16型機作戰支援、莢艙暨武器彈藥籌購等案200億等。他擔憂道，該裝備在近期軍演中，已展現重要作戰效能；因此也詢問徐斯儉，若預算受阻，是否將直接影響戰備整備、武器交付，甚至連油料撥補，都可能受影響。對此，他亦要求國防部清楚說明因應作為。

針對斬首行動的擔憂，徐斯儉首先回應，國軍已針對各類突發狀況，建立完整應變機制；並將共軍相關動態，納入年度訓練計畫；也對共軍大型訓練中心、演訓情況皆有掌握。另就F-16相關採購案，國防部則說明，新增額度確實可能受預算影響；軍情處處長也補充，目前已與合約廠商完成訂約，若預算未通過，將影響後續備料及生產作業，涉及金額約30億。目前，只能先持續與美方協商，並繼續向立法院詳細說明，爭取預算支持。

國防部副部長徐斯儉。（圖／民視新聞資料照）

李坤城則強調，中共軍演甫結束之際，國防與軍購預算卻受阻，政府必須對外清楚說明、即時澄清其影響。他續指，中共此次軍演期間，同步操作認知作戰、散布大量假訊息，包括國防部長顧立雄休假、無人機飛越台北101、F-16V標定殲-16為P圖等，都明顯企圖影響國人信心與社會士氣。

李坤城甚至認為，認知作戰的影響可能更大於軍演本身；因此他批評，國防部這次對於部分假訊息，未能第一時間澄清，要求未來對不實訊息，必須能夠即時回應，以避免認知作戰擴大影響，並確保民心與軍心穩定。

徐斯儉則承諾，之後對於相關不實訊息，均會迅速進行查證；並以最快速度，透過圖卡、新聞稿及每日記者會方式，向社會大眾即時說明澄清。

