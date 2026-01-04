美國「斬首」擒馬杜洛 周錫瑋大翻車！嗆川普「B-52會被打下」網笑翻：臉好腫

馬杜洛(左)遭美國逮捕，周錫瑋(右)先前評論大翻車。資料照片



美軍閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。雖然美國與委內瑞拉先前已經互相叫囂數個月，但馬杜洛政權瞬間倒台，卻讓許多人跌破眼鏡。其中，曾經擔任台北縣長的周錫瑋，日前在節目上公開美國與委內瑞拉的衝突時，公開宣稱「美國不敢打」、「打了必敗」、將陷入戰場泥淖，結果預測失敗，引發廣大網友嘲笑。

周錫瑋當時在節目中認為，在俄烏戰爭仍在進行的情況下，若美國將軍力及注意力轉至委內瑞拉，俄國不僅能減輕壓力、甚至還可能反過來利用委國，對美進行「代理人戰爭」，以繼續牽制美軍。

周錫瑋也戲謔地說，「美國把航空母艦開過去，你試試看！B52轟炸機也開過去看看，試試會不會被打下來的？軍艦會不會被打沉？美國大兵會不會傷亡？俄國很高興，已經在等」。

周錫瑋當時也預言，就連中國、甚至被打的委內瑞拉，都會成為贏家。中國方面，他認為，若委內瑞拉發生戰爭，中國會提供先進武器及雷達支援，剛好將此當成試驗場、評估制止美軍的能力；周錫瑋甚至稱，連美軍F35戰機都能被反制、偵測。另外，他認為馬杜洛是合法政府，掌握軍隊、且受到民眾支持，美軍即使動用軍力，相信也一時難以推翻其政權。

美軍閃電攻擊委內瑞拉，網友翻出周錫瑋分析片段，並在網上引起熱議。網友紛紛留言開酸「臉被打得太腫了」、「反指標，講話要反著聽」，並也對中國幾乎無發揮預期的反制能力、以及美國「想抓誰就抓誰」的實力感到震驚。

