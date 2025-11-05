美國「最有權勢副總統」錢尼逝世、享壽84歲...昔主導伊拉克戰爭

根據外媒報導，前美國副總統錢尼（Dick Cheney）於3日晚間去世，享壽84歲。錢尼在前美國總統小布希（George W. Bush）執政時期擔任副總統，曾是2003年伊拉克戰爭的主要推手，歷史學家認為他是美國歷史上「最有權勢的副總統」。

綜合《路透》、英國廣播公司（BBC）報導，錢尼的家人發出聲明指出，「美國第46任副總統錢尼於昨晚11月3日去世，享受84歲」。其死因為肺炎與心血管疾病的併發症。

錢尼曾擔任前美國總統老布希（George H. W. Bush）任內的國防部長，在波斯灣戰爭期間指揮美軍；於2001年至2009年間擔任美國副總統，是2003年美國入侵伊拉克的主要推手。儘管美軍戰後並未在伊拉克找到「大規模殺傷性武器」，不過錢尼堅稱，根據當時的情報以及時任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）最後垮台的結局，「美軍攻打伊拉克是正確的決定」。

（圖片來源：三立新聞）

