美國「林肯號」航艦打擊群抵達中東 伊朗拒在軍事威脅下與美談判

伊朗政府今天(27日)表示，若美國持續對伊朗發出軍事威脅，德黑蘭將不會與華府展開任何談判。此番表態正值美國總統川普(Donald Trump)不排除採取軍事手段，介入伊朗血腥鎮壓抗議行動之際。

人權團體指出，自去年12月底爆發示威以來，伊朗安全部隊鎮壓行動已造成超過6200人死亡，多數為抗議民眾。由於伊朗仍實施網路封鎖，實際死傷人數恐更高。

美國中央司令部(US Central Command)證實，「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦打擊群已抵達中東，但未透露具體位置。

與此同時，伊朗高層也展開幕後外交，聯繫多個阿拉伯國家，尋求區域支持。

分析人士指出，美國可以選擇空襲軍事設施，或是對伊朗哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)領導層發動精準打擊，企圖動搖1979年伊斯蘭革命以來的統治體系。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)則表示，「以軍事威脅推動外交，不可能有效或有用」。他強調若美方希望談判成形，必須停止威脅、過度要求不合理的談判條件。他也否認近期與美國中東特使有任何接觸。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)日前與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)通話後，德黑蘭也與卡達、埃及等美國盟友國家接觸，呼籲降低緊張局勢。卡達表示支持一切促進降溫與和平解方的努力；埃及則呼籲為恢復美伊對話創造必要條件。

同時，德黑蘭街頭出現描繪攻擊美國航艦的看板與反美標語。美國人權組織「人權行動者新聞通訊社」(HRANA)最新統計顯示，伊朗示威期間造成的死亡人數達6221人，另有逾4萬人遭逮捕，鎮壓行動仍在持續。伊朗司法部門今天並證實，已處決一名涉為以色列摩薩德(Mossad)情報機構從事間諜活動的男子，引發外界對示威者可能面臨死刑的憂慮。(編輯 : 廖奕婷)