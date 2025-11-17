美國「監獄犬計畫」投入1元效益達5千元，流浪狗與收容人彼此救贖的奇蹟

文：卓雅苹

你沒看錯：美國佛羅里達州2021年的研究顯示，每投入1美元在監獄犬計畫，刑事司法系統就能節省2877到5353美元！換算下來，每位受刑人每年可避免大約一起入室竊盜、兩起詐欺，甚至十起毒品犯罪。

為什麼這麼誇張？原因很簡單：狗訓練成本低，但犯罪代價高。就算再犯率只下降1%，節省的社會成本也驚人。更誇張的是，如果把投資擴大，每花七美元，就等於每位受刑人每年少一起毒品或司法相關犯罪；花20美元，則能減少一起入室竊盜。五年下來，這個計畫可望減少超過3,300起犯罪事件。

廣告 廣告

一句話總結：用狗來訓人，不只是溫暖心靈，更能省錢、防犯罪，效果遠超想像。

監獄養狗省錢又降再犯，數據證明有效

研究顯示，監獄犬計畫能透過受刑人與犬隻互動改善心理與社會功能，降低再犯率。1991年弗吉尼亞Lorton監獄PAL計畫中，男性受刑人再犯罪率從超過90%降至11%。印第安納州ICAAN計畫則顯示，受刑人自尊、責任感與社交能力提升，與再犯率下降相關。2015年多重個案研究指出，犬隻互動能增進情緒認知、社交能力及自我控制，形成內在行為改變動力。

大規模實證也支持這一觀點。2020年與2021年的佛羅里達研究顯示，參與犬訓練計畫的受刑人出獄後再犯率明顯下降，每投入一美元可為刑事司法系統節省高達5353美元，並在五年內預計減少約3334起犯罪事件。

系統性回顧與國際案例（澳洲、荷蘭、英國）則顯示，犬隻計畫不僅提供安全且無評價的互動環境，促進受刑人表達正向情緒與同理心，也改善心理健康與社會化能力，並在特定族群或條件下有效降低再犯風險。

成功關鍵：高品質的人–犬依附與完善支持制度

監獄犬計畫的效果，核心在於「高品質的人–犬互動」，而非單純放一隻狗進監獄。

這種互動需要穩定且完整的支持制度，包括心理諮商、訓練指導以及犬隻畢業時的情緒管理。當受刑人透過餵養、梳理、遊玩與訓練犬隻，建立情感依附時，他們不只獲得陪伴的療癒，更能培養責任感、耐心與社會技能。心理與社會層面的結合，使計畫不僅改善個人情緒，也降低再犯率，節省社會成本。

生理效益：壓力下降、健康提升

從生物學角度來看，人與犬隻互動會引發催產素分泌，降低皮質醇，達到放鬆與減壓效果。觸摸、餵養、陪玩或訓練犬隻都能促進心血管健康、改善心肺功能，甚至降低肥胖風險。

對初期害怕狗的人，可透過「漸進式接觸」和「可控情境」逐步建立正向互動，最終同樣能享受生理上的好處。

日本研究指出，狗主人對犬依附程度越高，其日常活動量與中高強度運動也越多，顯示犬隻的照護需求能間接促進健康行為。在監所環境中，受刑人參與犬隻互動後，唾液皮質醇水平顯著下降，焦慮與情緒緊張得到即時緩解，與一般社會中的生理效益一致。

心理與社會效益：安全基地與責任感

心理層面上，人類天生對生命有親近傾向（Biophilia hypothesis），犬隻提供的穩定陪伴可作為「安全基地」，緩解監獄生活的孤立與壓力。

受刑人在訓練與照護犬隻的過程中建立責任感與自我效能，進而增強對規範的認同與遵守意願。犬隻輔助活動同時提升同理心，促進對他人感受的理解，並加強社會技能與問題解決能力。

研究顯示，參與計畫的受刑人在情緒調節、焦慮、憂鬱及行為控制上都有顯著改善，並能將對犬隻的照護態度延伸至同儕與社區。

道德與社會連結：從羞恥到貢獻感

監獄犬計畫不僅改善個人心理，也重塑受刑人對社會的認同，透過訓練犬隻並送往社區家庭，受刑人真切感受到自己的行動能帶來價值，這符合再整合羞恥理論（Reintegrative Shaming），讓他們在承受犯罪羞恥後，有機會透過正向貢獻重建自我價值。

犬隻存在改善監獄氛圍，減少衝突，並讓社會看到受刑人積極的一面，有助於改變標籤印象（Labeling Theory）與促進社會接納。

美國監獄犬計畫概況：遍地開花的康復模式

美國監獄犬計畫已成為矯正系統中最成功的康復倡議之一，全國47州至少有290個設施運作，活躍計畫約255個。計畫涵蓋從庇護犬基礎訓練到高階服務犬準備，分布廣泛，尤其集中於推行康復導向政策的州份。加州12個計畫、華盛頓州10個、科羅拉多州9個，麻薩諸塞州訓練超過850隻服務犬，佛羅里達州則專注於高風險犬隻的TAILS計畫。

監獄犬計畫中，被選中的犬隻多數是需要行為矯正或曾經被救援的犬隻，牠們可能有攻擊、恐懼或不信任人類的行為問題，需要長期而細心的訓練與陪伴，這種訓練不僅耗費時間，更需要極大的耐心與情感投入，恰好與監獄場域中受刑人的心理矯正目標相契合。為了確保計畫安全有效，受刑人的選拔程序相當嚴格，包括書面申請、面試與紀律審查，排除了虐待、性侵等特定類型罪犯，以確保犬隻的安全與計畫的順利推行。

透過這樣的安排，監獄不只是懲罰場所，也成為受刑人學習責任感、同理心與耐心的實踐場，而犬隻也因細心訓練獲得改變人生的機會，形成互助共生的正向循環。

流浪狗×收容人：彼此救贖的奇蹟

犯罪與矯正的成本高得驚人，每一位進入監獄的人，背後都帶來沉重的社會與財政負擔。在這樣的現實下，我們迫切需要既節省成本，又能真正改變人的方案。

監獄犬訓練計畫給了我們答案：流浪狗與收容人相遇，彼此的陪伴成了改變的起點。這些計畫或許無法立即扭轉再犯率，也不能一夕解決囚犯面臨的重重困境，但它們提供了一種低成本、可立即啟動的替代方案——用愛與責任感，培養人與犬之間的互信，也讓受刑者重新看見自我價值。

更深遠的是，每個受刑者可能都是父母，他們的行為影響著下一代。當我們用小小的投入換取心理、社會甚至跨世代的改變，這種價值遠超金錢本身。流浪狗教會收容人責任、耐心和重生，而收容人的改變，也讓流浪狗找到歸屬。這種彼此救贖，正是監獄改革中最需要、也是最觸動人心的力量。

延伸閱讀

政府繼續擺爛，放任黨國權貴到平民百姓都相信「好男不當兵」，休怪藝人「閃兵」

2758號決議不是定海神針：聯合國體系進入歷史垃圾時間，台灣外交人員不知為何而戰