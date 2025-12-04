美國「群聊門」事件調查報告：赫格塞斯分享敏感訊息、恐危及美軍安全
美國五角大廈調查發現，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）確曾使用個人裝置安裝的通訊軟體Signal，分享美軍對葉門攻擊計畫的敏感資訊。兩名知情人士3日透露，報告指出，若這些訊息遭到攔截，可能危及美軍部隊安全。
路透社報導，五角大廈獨立監察長辦公室的這份調查報告，預定本週公布。
報告並未就赫格塞斯當時發布的訊息是否屬於機密訊息發表意見。因為報告承認，身為國防部長，赫格塞斯有權決定哪些訊息屬於機密訊息，哪些信息不是。
國防部發布聲明中表示，審查結果為赫格塞斯洗清指控。他稍後也在社群平台上重申這項說法。赫格塞斯於X平台推文說：「沒有機密資訊，完全平反，結案。青年運動被轟炸擊退。感謝各位關注這份監察長報告。」
No classified information.
Total exoneration.
Case closed.
Houthis bombed into submission.
Thank you for your attention to this IG report. https://t.co/eQPO5iPIRc
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 3, 2025
然而加上近日發生的美軍連續攻擊加勒比海運毒船爭議，使得赫格塞斯的行事再度引發爭議。
連續空襲運毒船事件
外界對赫格塞斯的關注再度升高，因為此際正值他領導美軍針對加勒比海疑似運毒船展開致命攻擊，引發法律爭議。
《華盛頓郵報》先前披露，美軍今年9月2日在加勒比海朝一艘載有11人的船隻空襲，其中2人倖存，但赫格塞斯下達「不留活口」的命令，美軍因此發動第2輪空襲，炸死2人。
白宮本月1日發聲明證實，赫格塞斯授權特種作戰司令部（Special Operations Command）指揮官布萊德雷（Frank Bradley）發動攻擊，宣稱美軍行動是維護美國利益。
白宮聲明被視為護航赫格塞斯，把事情推給布萊德雷，據稱在美軍內部引發不滿。且美軍追殺倖存者，有觸犯美國及國際戰爭罪疑慮。
Signal群聊門事件
今年3月，《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）披露，他被誤加進Signal一個國安高官群組，並在美國3月15日空襲葉門叛軍「青年運動」（Houthi，又名胡塞）前，就見到赫格塞斯在群組發布的詳細行動計畫。
此事件曝露美國高級官員隨意使用通訊軟體討論作戰計畫，被稱作「群聊門」事件。之後赫格塞斯又遭披露，將空襲計畫分享至另一個家人群組。
包括眾議院軍事委員會民主黨領袖在內的多名民主黨重量級人士表示，群聊門事件顯示赫格塞斯欠缺領導美軍所需的判斷力。
華盛頓州聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）說：「這是一份對一名無能的國防部長極為嚴厲的評估，他根本無法勝任工作，而且顯然既不尊重、也不理解保護軍人所需具備的基本要求。」
高德柏格後來在文章中揭露這段對話內容，而在川普政府官員指控他誇大訊息重要性後，他直接公開赫格塞斯與其他川普政府高層之間的對話截圖。
從截圖中可見，赫格塞斯在秘密軍事行動開始前約2小時，就傳送針對青年運動一名武裝指揮官的擊殺計畫相關細節。
督察長報告：機密訊息外洩恐危及美軍安全
知情人士表示，監察長報告指出，美軍在傳送這些資訊給赫格塞斯時，訊息屬於「機密」級別，若對話遭攔截，可能讓美軍人員及任務本身面臨風險。
知情人士指出，赫格塞斯多次否認透過訊息分享作戰計畫，並堅稱未傳送機密資訊，但他拒絕接受督察長辦公室訪談，僅提供書面說明。
此外，知情人士透露，監察長表示，赫格塞斯僅提供少量Signal訊息供審查，使得調查不得不依賴《大西洋月刊》公布的聊天截圖。
其中一名知情人士表示，赫格塞斯在提交給監察長的書面說明中強調，他有權依自身判斷決定資訊是否解密，並且只會傳送他認為不會造成作戰風險的內容。他並指控調查帶有政治動機，儘管調查是由共和、民主兩黨議員共同要求進行。
赫格塞斯過去對自己使用Signal的辯護，讓民主黨人士與前美國官員感到不解，因為此類軍事行動的時間與打擊目標，通常是美軍出擊前最嚴格保密的內容之一。
若青年運動領導人事前得知攻擊計畫，他們可能逃往人潮密集地區，使軍方難以精準鎖定，美軍也可能因平民傷亡風險過高而取消攻擊。
不過，對話內容似乎未包含青年運動成員的姓名與精確位置，也未透露可能遭敵方利用以攻擊美軍的資訊。
參議院情報委員會首席民主黨人華納（Mark Warner）表示，監察長報告證實，他們知道還有其他的Signal群組被用於公務，「凸顯這並非單一疏忽事件」。
華納說：「這這反映出這位部長一貫魯莽行事、判斷失誤，他屢次證明自己能力不足。」
