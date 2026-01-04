美國「裡應外合」抓馬杜洛！紐時：15億賞金「發揮作用」

美媒披露，美國這次成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），背後涉及美國中央情報局（CIA）長時間的滲透與情報蒐集行動，其中高達5千萬美元（約15.6億台幣）賞金，發揮重大作用。

委內瑞拉總統馬杜洛斯夫婦。（圖／美聯社）

美國《紐約時報》引述知情人士說法透露，中情局已在委內瑞拉政府體系內部部署重要線人，並在行動前數天、甚至最後關鍵時刻，持續回報馬杜洛的即時位置，為美軍行動提供關鍵情報支持。

一名熟悉行動細節的消息人士說，相關情報「並非單一來源，而是來自地面內應與空中監控的交叉驗證」。報導稱，中情局同時動用具匿蹤能力的無人機，在委內瑞拉上空進行長時間監視，以掌握馬杜洛的行動路線與安全部署，「這是一套高度精密的情報系統，結合人力滲透與先進科技，美方能夠即時掌握馬杜洛的移動細節。」

消息來源並透露，中情局於去年8月就啟動相關潛伏與監控任務，長達數月追蹤並分析馬杜洛的「生活模式」與行動規律，為後續軍事與執法行動奠定基礎。至於內應如何被成功策反，前情報官員分析認為，美國政府多年來對馬杜洛所祭出高達5千萬美元的賞金，「極可能是情報突破的重要誘因之一」。

