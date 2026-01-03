美國「說抓就抓」委國總統 蘇恆曝內幕細思極恐：那台灣呢？

美國近日對委內瑞拉採取強硬行動，不僅發動軍事打擊，更公開宣稱已拘捕並帶離委內瑞拉現任領導人，引發國際社會高度關注。對此，中華海峽經貿交流協會理事長、時事評論員蘇恆4日在臉書發文表示，這起事件真正震撼的並非軍事層面，而是背後所透露的政治邏輯與國際秩序轉變，並進一步拋出質疑：「美國說抓就抓，那台灣呢？」

蘇恆指出，當華府以「犯罪嫌疑人」名義，直接對一個主權國家的現任領導人採取拘捕行動時，國際社會其實已跨越一道關鍵紅線「主權不再是不可侵犯的原則，而是可以被重新定義、被條件化的概念」。她強調，這代表外交被刑事化、政治被執法化，主權在一夕之間，從權利淪為選項。

她進一步分析，委內瑞拉並非弱小國家，而是擁有全球最多已探明石油儲量的能源大國，地處加勒比海戰略要衝，長期選擇站在美國主導秩序之外，深化與中國大陸及俄羅斯在能源與金融上的合作。結果並非被美國說服，而是「被美國處理」，成為霸權政治下的典型案例。

蘇恆指出，問題的核心在於，當某個政治體被外部強權認定為「不穩定因素」，不論其是否透過選舉產生、不論是否仍運作於法律框架內，都可能被重新貼上風險標籤。這不再是傳統意義上的政權更替，而是「風險控管」；不再是戰爭，而是披著法律外衣的執法行動。

話鋒一轉，蘇恆將焦點拉回台灣。她表示，長期以來，台灣社會普遍假設，只要站在「美國的一邊」，就能獲得安全保障，但委內瑞拉的案例清楚顯示，霸權從來不是以價值判斷盟友，而是以功能衡量存在意義。若有一天，台灣透過民主程序選擇降低對抗、推動兩岸和平，甚至討論政治整合，這在島內或許被視為理性選擇，卻可能在霸權視角中被重新定義為戰略不確定性。

她直言，殘酷的現實是，小型政治體在國際結構中，並不存在絕對自主權，只有「被容許的空間」。美國今日能對委內瑞拉「說抓就抓」，正是長期霸權思維運作下的結果。

面對日益混亂的地緣政治局勢，蘇恆最後拋出沉重提問：台灣究竟要繼續選擇「強盜主義的美國」，還是「和平崛起的大陸」？她認為，這將是台灣這一代人無法迴避、必須嚴肅思考的關鍵問題。

