美國「跨性別者」是否能參與女子賽事？ 最高法院開庭激烈交鋒

美國聯邦最高法院昨（13）日就愛達荷州、西維吉尼亞州禁止跨性別學生參與女子運動隊的州法舉行辯論。保守派大法官在近3小時的庭訊中，多次詢問生理男性參賽對女子競技公平性的影響；外界分析，最高法院最終可能傾向禁止跨性別者，參加女子組運動賽事。

安能辨我是雄雌？路透社報導，針對跨性別者是否能參與女子競技賽事一案，美國最高法院保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）指出，體育競賽屬於「零和競爭」，跨性別選手可能影響一般選手的出賽與成績。

且1972年上路至今的法律，允許以「生理性別」區分賽事，因此就算要改變這項限制，也應由國會修法處理。

愛達荷、西維吉尼亞州法律，均要求公立學校（含大專院校）體育隊依「生理性別」分類競技組別，禁止「生理男性」參與女子組賽事。

州政府主張，此舉旨在維持女子競技的公平性與安全性，並認為生理性別與體能優勢「高度相關」。

挑戰方則主張，涉案法律構成對跨性別者的不利待遇，違反憲法第14修正案平等保護原則，以及第九章「禁止教育性別歧視」的規定。

他們同時主張，部分跨性別學生接受青春期阻斷或荷爾蒙治療後，體能優勢「可能縮小」，不應以法律形式一體排除。

討論一度聚焦於法律分類是否基於性別、生理性別或跨性別身份，並涉及法院應採取何種審查標準。

自由派大法官索托瑪約爾（Sonia Sotomayor）認為，既然法律排除特定生理性別者，此舉已經構成「性別分類」，規範必須接受相當程度的審查。

辯論另涉及本案對其他領域的影響，包括軍事服役、公共廁所、校園管理及護照性別登記等政策。最高法院2020年曾在另一項職場歧視案中，裁定跨性別者受法律保護。

但使用廁所與體育競技，終究不是一回事；部分保守派大法官暗示過往的裁決，「不必然」延伸至體育領域。

最高法院預計於6月底前作出裁決，以確定生理男性，是否有權跨性別參加女子組賽事。

