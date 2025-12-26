美國「鈔」能力！豪擲4.8億與帛琉簽署第三國移民合作備忘錄

編譯莊佳芳／綜合報導

與台灣關係密切的太平洋友邦帛琉，近日宣布與美國簽署合作備忘錄，同意接收最多75名「第三國移民」，帛琉總統辦公表示，移民可填補當地勞動力缺口。作為交換，美國將提供總額逾1500萬美元的資金與技術支援，涵蓋公共服務、安全顧問及公務員退休金改革。此舉在帛琉國內引發兩極反應，有人樂見其成，也有人認為美國在推卸責任。

帛琉將協助美國安置第三國移民

與台灣關係友好的邦交國帛琉宣布與美國簽署合作備忘錄，同意接收最多75位的「第三國移民」，帛琉總統辦公室稱，這些「沒有被定罪」的第三國國民可以填補當地急需職業的勞動力缺口，辦公室強調，帛琉有權決定接收哪些人，所有申請人都將接受全國性的審查。

作為回報，美方發布聲明表示將撥款750萬美元（約新台幣2.3億元）給帛琉用於公共服務需求，美國國務院更表示，會提供200萬美元（約新台幣6288萬元）派遣顧問協助帛琉處理安全問題，以及援助600萬美元（約新台幣1.88億元）用於改革帛琉公務員退休金計畫。

帛琉總統惠恕仁在一通電話中，與美國副國務卿藍道敲定合作備忘錄的細節。（圖／翻攝自X平台 @SiteTaiwanInfo）

帛琉民眾反應兩極

衛報報導，帛琉議員在七月曾拒絕協助美國安置第三國移民，雙方為此重新協商了數月，最終在美國副國務卿藍道（Christopher Landau）與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）23日的一通電話中定案。

惠恕仁在社群平台宣布此消息後，網路的反應兩極，支持者表示樂見帛琉與美國持續合作，對於美國持續出資避免公務員退休金體系崩潰，也表示歡迎，但有些人則對接納外國人表示擔憂，直言美國應比帛琉更有能力應對移民壓力。

美方欲擴大安全第三國協議

第三國移民指的是，不具有美國或是帛琉國籍的人，他們因為戰爭或其他原因留在美國，目前正在尋求庇護或其他保護身分，以避免被遣返回自己的原籍國。川普近期的移民政策正是在想方設法驅逐他們，因此遭到許多批評，對此川普曾回應，此舉是為維護國內安全。

《紐約時報》報導，美國移民法庭近期公布的數據顯示，美國當局將「第三國國民」遣送至其他國家的趨勢正持續升高。國土安全部（DHS）僅在11月就駁回近5,000件庇護申請，迫使申請人轉往其他國家尋求庇護。報導指出，美國同時持續與宏都拉斯、烏干達等國商討「安全第三國」協議，試圖將庇護申請人直接送往這些國家處理。

川普的移民政策飽受爭議，他力推的「川普金卡」先前才開始開放申請。（圖／翻攝自truthsocial @realDonaldTrump）

