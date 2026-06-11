美國 5 月 CPI 年增 4.2%，創 3 年新高！核心通膨趨緩，Fed 暫不急升息

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美國勞工統計局（BLS）公布，5 月消費者物價指數（CPI）月增 0.5%，低於 4 月的 0.6%，但符合市場預期；年增率則從 4 月的 3.8% 升至 4.2%，創 2023 年 4 月以來最高水準，也讓美國通膨再次成為市場焦點。

這次 CPI 升溫，主要受到能源價格上漲影響。美國 5 月汽油價格明顯走高，帶動整體物價上揚。不過，排除食品與能源後的核心 CPI 表現相對溫和，5 月核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%；年增率為 2.9%，符合市場預期，僅略高於 4 月的 2.8%。

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雖然整體通膨升破 4%，但核心通膨尚未明顯失控，代表能源價格上漲目前尚未大幅擴散到其他商品與服務價格。市場因此解讀，聯準會（Fed）短期內不一定急著升息，但也還不到很快降息的程度。

若能源價格只是短期波動，Fed 可能會選擇先觀察；但如果未來能源成本進一步推升企業定價、房租、服務價格與薪資壓力，通膨問題仍可能再度升溫。

對台灣來說，美國 CPI 也會透過利率、美元匯率、資金流向與出口需求產生影響。若美國通膨高、利率維持高檔，可能讓新台幣承壓、進口成本上升，也會影響台股資金動能。

房市方面，全球利率環境偏緊，會讓房貸負擔較難下降，購屋信心也可能受到壓抑。因此，美國 CPI 雖是美國數據，但仍是台灣投資人、房貸族與購屋族都值得關注的國際指標。

（資訊來源：美國 BLS）

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