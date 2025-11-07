美國「AI行動計畫」下龐大商機，台灣如何把握？

關稅仍充滿不確定性，但美國市場的價值及意義依舊吸引諸多台廠積極耕耘。從台灣觀點，如何檢視川普政府的「AI行動計畫」？學者於美國的在地觀察，指出哪些台灣可提供獨特價值之處？

在美國重振製造能力、加速人工智慧發展的政策引導下，科技巨頭們公布的投資金額，已是川普政府的理想宣傳素材。而總金額還在持續攀升。

從輝達、軟銀、微軟、Meta與Google，到血統更加純正的AI公司OpenAI、xAI等，都參與百億至千億美元規模的基礎建設投資。高盛估計，2025年以來，美國企業的AI相關債券發債規模已超過2千億美元，且此態勢可能持續至明年。

專精AI法律及供應鏈研究的哈佛甘迺迪學院研究員、史丹佛台灣科學技術研究中心執行顧問朱宸佐向《遠見》分析，從資料中心等AI基礎建設，到支持「美國製造」的高自動化工廠，以致於包納各種機器人的「實體AI」，「都與臺灣的供應鏈息息相關。」

朱宸佐以高度自動化、具快速迭代能力「AI工廠」為例，光靠台灣或美國己力難以成事，「只有台灣來美國，和美國人一起做，才做得出來。」在中美競爭的地緣政局中，若能善用民主供應鏈的優勢，形成美、台、日、韓的聯盟關係，可以造就難以取代的共好價值。

哈佛甘迺迪學院研究員、史丹佛台灣科學技術研究中心執行顧問朱宸佐。張智傑攝

打造基建的關鍵國際伙伴，台灣應輸出「完整解決方案」

現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員的前立委許毓仁，曾參與美國「AI行動計畫」（AI Action Plan）的研擬。他親身觀察指出，如今華盛頓的政策、矽谷的科技與華爾街的資金，已經整合在一起，「這整個AI行動計畫，其實是台灣一個非常好的機會。」

根據美國總統川普（Donald Trump）上任後不久簽署的行政命令，這份行動計畫在參考超過1萬份公眾意見後，於7月正式公布。內容大抵符合外界預期，以放鬆監管、加速創新，強化基礎建設，以及鞏固國際影響力為三大核心。

許毓仁向《遠見》表示，從技術、基礎建設、演算法再到應用，各方正在人工智慧的整個生態系中不同層級、面向競逐領先地位及主導權。他認為，「以後是誰掌握這個AI的生態系，誰就可以掌握全球的經濟。」

在AI行動計畫中，打造基礎建設、與國際伙伴合作，顯然是台灣的一大切入點。事實上，也是美國需要台灣協助之處。這其中，如何向美國伙伴說明、凸顯台灣的獨特價值，是關鍵所在。

許毓仁認為，迎戰新時代的商機，台灣需要從代工或零件供應商的角色，轉向完整解決方案的輸出者。他預期，台灣研發、中國製造、銷售美國的模式將更新，朝向台灣研發、協同美國製造，銷往歐洲發展。

如此一來，也才能擴大談判的籌碼與話語權。許毓仁舉例，台積電即便規模巨大，但在協商時仍然吃了不少虧。若能將晶片、封裝，甚至於電池等相關產業組成聯盟，以聚落的形態打包成完整解決方案，可以更加站穩腳步。

他也補充，這不表示交出所有機器與工具，動搖台灣本島競爭力，而是「幫美國設計一個解決方案」，致力讓自己成為美國AI行動計畫中不可或缺的伙伴。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員、前立委許毓仁。許毓仁提供

鎖定高階市場，實體、邊緣AI是突圍關鍵

除了AI伺服器、資料中心以外，國防、航太等最講求資訊信任的產業，也是台灣身為民主供應鏈成員的重要優勢。目前美國也在大力推動國防、軍工產業，若能積極布局，亦能進一步進軍北約市場。

觀察現前AI生態系動態，中國除了在開源基礎大模型上不斷突破，在中、低價的硬體市場也已把持支配性地位。從人形機器人、無人機到電動車，都可見得端倪。

許毓仁認為，實體AI、邊緣AI可能還是台灣最能發揮既有優勢之處，但無法與中國競爭一般中、低階市場，必須深入頂端市場。例如以模組、解決方案等形式，直接向Tesla輸出機器人產品。

他直言，「川普就是一個生意人，你不應該害怕跟他談判或是討價還價。」許毓仁表明，台灣必須「轉守為攻」，善用自己的優勢基礎來設定議程。不能只靠民主情誼，期望盟伴幫助台灣，而要凸顯台灣價值，表達台灣在美國行動計畫中的不可或缺性。

目前，以科學園區形式赴美的概念受到產業及政府支持。電機電子同業公會理事長劉揚偉日前已提出「區域製造」的解法，指名德州會是優先考量地點之一。藉此也助力中小企業更無痛落地。

朱宸佐亦表示，台灣可以提出這樣清晰、集中的投資規劃，明確說服美國政府這可如何助力政策推行。他表示，要將「Made in Taiwan」升級為「Made with Taiwan」。許多商機已經存在，如何彙整產業實力，化為明確的策略性行動，會是在「美國製造」結合AI熱潮的背景中的關鍵棋步。