美國1架阿帕契直升機被伊朗擊落 川普證實：美軍必須做出回應

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川普在自主創辦的社群平台 Truth Social 上發文表示，美軍一架正在荷莫茲海峽巡邏的 AH-64 阿帕契直升機（圖非當事直升機）被擊落。（攝影／鄭國強）

美國總統川普（Donald Trump）發表聲明表示，接獲通知，「昨夜伊朗人在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上空巡邏時，擊落我們其中一架極先進的阿帕契直升機」。

川普在自主創辦的社群平台 Truth Social 上發文表示，美軍一架正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏的先進 AH-64 阿帕契（Apache）攻擊直升機，在前一天晚上遭到伊朗擊落。

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美軍一架極先進的阿帕契直升機被伊朗擊落

「昨晚，伊朗人在荷莫茲海峽擊落了我們其中一架在上空巡邏、高度先進的阿帕契直升機。」他隨後向媒體強調，美國對此必須做出「非常強烈、非常強大」的回應。

阿帕契直升機（Apache AH-64）是美軍主力攻擊直升機，具備強大火力、全天候作戰能力與高度生存性。最新的 E 型（AH-64E）在美軍正式服役已超過 10 年，一般而言，均配載M230E1 30mm鏈砲（最多 1,200 發）以及16 枚 AGM-114 地獄火（Hellfire）飛彈。

兩名阿帕契駕駛員獲無人艇救援成功

不過，川普在發文中也透露兩名駕駛被救出，美軍中央司令部（CENTCOM）證實，這次救援是美軍史上首度利用無人自主地面艇（Corsair 號無人艇）在海上成功將落海的飛行員救起。

在川普下達指示後，美軍中央司令部已於美東時間 6 月 9 日傍晚 5 點左右，對伊朗境內目標發動了「自衛性」的成比例報復打擊。此事件讓原本外界預期「兩三天內可能達成」的美伊停火協議與和平談判再度蒙上陰影，國際油價也因此受到劇烈波動。

(原始連結)





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